Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о контроле над вооружениями. По его словам, в Баку отвергли предложение зеркально отвести ВС двух стран от границы.

«Мы предлагаем, говорим, давайте для обеспечения безопасности, согласно Алма-Атинской декларации, зеркально отведем войска с пограничной линии, чтобы нейтрализовать риск столкновений, Азербайджан это отвергает», — заявил Пашинян, слова которого приводит издание News.am.

Он добавил, что предложение демилитаризовать приграничные районы Азербайджан также отвергает.

«Я могу сделать другое предложение: давайте заключим договор о контроле за вооружениями, чтобы Армения и Азербайджан достигли конкретных договоренностей, связанных с вооружениями и имели возможность контролировать их выполнение», — сказал Пашинян на заседании инициативной группы правящей партии «Гражданский договор» в Гаваре.

Армянский премьер утверждает, что со стороны баку «время от времени предпринимаются попытки сформировать “коридорный” разговор относительно территории Армении».

«Азербайджан уже три года развивает тезис “Зангезурского коридора”, ссылаясь на трехстороннее заявление [подписанное Ереваном, Баку и Москвой 9 ноября 2020 года]. Тому, кто найдет выражение о “Зангезурском коридоре”, обещаю денежное вознаграждение. К сожалению, подобного выражения не существует», — сказал Пашинян.

«Зангезурский коридор»

Азербайджан продвигает проект «Зангезурского коридора», который мог бы связать его западные райооны с эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. Ереван неоднократно заявлял, что таким образом Баку открыто претендует на территории суверенной Армении.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в январе заявил, что не намерен открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте, если Ереван не даст возможность запустить Зангезурский коридор.

В мае 2023 года Алиев и Пашинян устроили спор на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве. Армянский премьер обвинил азербайджанского лидера в выдвижении территориальных претензий и заявил, что в трехстороннем заявлении о прекращении огня в Карабахе упоминался только один кордиор — Лачинский.

Азербайджан 19 сентября 2023 года начал широкомасштабное военное наступление против непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которое завершилось ее фактической капитуляцией. Более 100 тысяч местных жителей переехали в Армению. Бывший госминистр НКР Артак Бегларян в октябре говорил, что «число оставшихся людей не превышает 40».