Армения признает Палестину в качестве независимого государства. Об этом говорится в заявлении армянского МИД.

МИД Армении осудил насилие в отношении мирных жителей и отметил, что Ереван искренне заинтересован в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также «прочного примирения между еврейским и палестинским народами».

«На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип “двух государств” для решения израильско-палестинского конфликта», — сказано в заявлении.

Как отметили в МИДе, в Армении убеждены, что это «единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные стремления».

«На основании вышеизложенного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина», — подчеркнули в Ереване.

В мае о признании независимости Палестины объявили Норвегия, Ирландия и Испания. В начале июня к числу стран, признавших палестинскую государственность, присоединилась Словения, которая стала 147-м государством ООН и десятой страной ЕС, признавшей Палестину. В 1988 году о таком решении объявили Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия, в 2014-м — Швеция.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в мае выразил мнение, что страны, объявившие о признании независимости Палестины, «вручают награду» палестинскому движению ХАМАС и Ирану. Кац отмечал, что подобный «извращенный поступок» является оскорблением жертв нападения ХАМАС на Израиль.

Война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС началась 7 октября 2023 года. В Израиле, который утром того дня подвергся массированным ракетным ударам, погибли около 1,2 тыс. человек, еще более 250 человек были взяты в заложники. По последним данным Минздрава сектора Газа, в анклаве с начала войны погибли уже более 37 тыс. палестинцев, ранены более 85 тыс.