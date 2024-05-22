Норвегия официально признает Палестину в качестве самостоятельного государства, сообщается 22 мая на сайте правительства страны. Аналогичные заявления также сделали Ирландия и Испания, сообщил ирландский премьер. Решения европейских стран вступят в силу 28 мая.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что «в разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены», единственным политическим решением палестино-израильского конфликта может быть сосуществование Израиля и Палестины в качестве двух отдельных государств «бок о бок, в мире и безопасности».

По словам Стёре, решение Норвегии посылает «убедительный сигнал» другим странам, в том числе европейским, последовать ее и также признать Палестину в качестве государства.

«Признание Палестины является средством поддержки умеренных сил, которые теряют позиции в этом затяжном и жестоком конфликте. <…> Это может поспособствовать возобновлению процесса по достижению соглашения о создании двух государств и придать ему новый импульс», — заявил норвежский премьер.

Как отмечает РИА Новости, Норвегия стала десятым членом ЕС, признавшим Палестину. В 1988 году о соответствующем решении объявили Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия, в 2014-м — Швеция. В Словении заявили о планах признать государственность Палестины к середине июня. Всего в качестве независимого государства Палестину признают 143 из 193 стран-членов ООН, в том числе Россия.

Реакция Израиля

После того, как три страны ЕС объявили о признании независимости Палестины глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил в соцсети X, что отозвал послов в Ирландии и Норвегии для консультаций. Он добавил, что аналогичные меры будут приняты в отношении Испании, если та «последует примеру» Дублина и Осло.

«Я посылаю недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии — Израиль не позволит этому пройти тихо», — говорится в заявлении главы израильского МИДа.

По словам главы Каца, объявившие о признании независимости Палестины страны «вручают награду» палестинскому движению ХАМАС и Ирану. «Извращенный поступок этих государств является оскорблением жертв 7 октября [2023 года] и ударом по усилиям по возвращению 128 [израильских] заложников», — написал глава МИД.

Кац подчеркнул, что решение, принятое Норвегией, Испанией и Ирландией, «снижает вероятность установления мира и подрывает право Израиля на самооборону».

В мае генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что предотвратить палестино-израильский конфликт можно только путем создания Палестинского государства. О необходимости создания независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме говорили также президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.