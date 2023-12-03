Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который умер 29 ноября в возрасте 100 лет, предлагал вместо создания Палестины передать Западный берег под контроль Иордании. Об этом он заявил в одном из своих последних интервью, пишет Politico.

В статье Politico отмечается, Киссинджер дал интервью 18 октября. Издание предполагает, что это была одна из последних бесед экс-госсекретаря с журналистами или, возможно, последняя.

Киссинджер раскритиковал стремление к «решению о двух государствах». Он предостерег, что в результате «одна из двух территорий будет полна решимости сокрушить Израиль».

Как отметил Киссинджер, что заключение мира в рамках израильско-палестинского конфликта не гарантирует безопасность на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе, а после появления в регионе группировки ХАМАС разрешить проблему стало еще труднее. Он напомнил, что в 2005 году израильская сторона объявила сектор Газа был «квазинезависимой» территорией, чтобы «проверить возможность решения проблемы двух государств».

«На самом деле это привело к гораздо более сложной ситуации», — признал экс-госсекретарь США.

О необходимости создания независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме говорили, в частности, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Также Киссинджер выразил надежду на то, что стороны проведут переговоры, подобные тем, в которых он участвовал в конце войны Судного дня в 1973 году. «В то время Израиль был сильнее по отношению к окружающим державам. Сегодня требуется более активное участие Америки, чтобы предотвратить продолжение конфликта», — добавил он.

По словам Киссинджера, у России есть два варианта участия в израильско-палестинском конфликте. Он отметил, что до 2022 года Москва больше склонялась к позиции Израиля. Сейчас, по мнению экс-госсекретаря, российские власти могут либо поддержать арабские страны, либо выступить в качестве «посредника в кризисе», что «было бы странно» на фоне военной операции на Украине.

Среди прочего, Киссинджер в разговоре с Politico заявил, что «самая большая трудность» в отношениях США и России заключается в отсутствии диалога между Москвой и Вашингтоном.