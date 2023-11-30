Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в своем доме в Коннектикуте 30 ноября на 101-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования его супруге, назвав Киссинджера выдающимся дипломатом. Зарубежные СМИ отзываются о нем куда менее лестно. Что они пишут о покойном — в материале RTVI.

Times of India опубликовала некролог с заголовком «О том, как Киссинджер прошел путь от “индийцы ублюдки” до “индийцы великие”». Издание напоминает, что американский дипломат во время холодной войны «выражал ненависть к Индии, отпуская уничижительные комментарии в адрес ее премьер-министра Индиры Ганди и индийского народа», но «позже признал силу Индии и выступил за прочные связи с нею». Газета пишет, что Киссинджер «признал стратегическую важность Индии и хвалил ее премьер-министра Нарендру Моди».

Times of India приводит наиболее яркие цитаты Киссинджера, касающиеся Индии. Например, издание утверждает, что во время бангладешско-пакистанской войны 1971 года американский дипломат назвал индийского премьер-министра Индиру Ганди «сукой», а незадолго до войны утверждал, что «индийцы — ублюдки, они самые агрессивные чертовы люди в мире». Впоследствии он выражал сожаление по поводу этих своих высказываний, а про Индиру Ганди говорил, что тогдашняя республиканская администрация президента США мечтала иметь в своих рядах такого же сильного лидера.

«Военный преступник, которого любил правящий класс Америки, наконец-то умер» — озаглавил некролог Киссинджера журнал Rolling Stone. «Позор никсоновского архитектора внешней политики навсегда останется рядом с позором самых ужасных массовых убийц в истории. Еще более глубокий позор прилипает к стране, которая прославляет его», — пишет издание, называя Киссинджера самым массовым убийцей в истории США и «самым почитаемым американским великим стратегом второй половины ХХ века».

Журнал цитирует журналиста-расследователя Сеймура Херша: тот именует Киссинджера «ястребом из ястребов», который «на вечеринках с либеральными друзьями превращался в голубя», обвиняет в «хныканье и подобострастии» перед журналистами с целью завоевать их лояльность и считает, что дипломат взаимодействовал со СМИ по «скрытой схеме вымогательства».

«Убийственное наследие Киссинджера» — так называется статья о его смерти в издании Middle East Eye.

«Аморальные преступления геноцида Киссинджера показали, что он является верным представителем американской элиты, которой служил всю свою жизнь. Вся имперская убийственная политика, которую проводил Киссинджер, не отклонялась от внешней политики США до или после него. Именно этим объясняется его популярность среди американской деловой и интеллектуальной элиты, как среди либералов, так и среди консерваторов», — говорится в тексте.

Автор некролога, в частности, возлагает на Киссинджера ответственность за «сохранение израильской колонизации палестинских земель на десятилетия вперед» и обвиняет его в поддержке «геноцидных кампаний» экс-президента Пакистана Яхья Хана против Восточного Пакистана (Бангладеш) и индонезийского диктатора Сухарто против народа Восточного Тимора, треть которого была убита.

Al Jazeera отмечает, что Киссинджер «оставил после себя разрушительное наследие, которое до сих пор продолжает сказываться по всему миру», и цитирует ныне покойного британского журналиста Кристофера Хитчинса, который как-то писал: «Каждый порядочный человек должен закрыть перед Генри Киссинджером дверь».

Турецкое агентство Anadolu характеризует политическое наследие Киссинджера как «противоречивое», напоминая, что ему приписывают заслугу налаживания отношений между США и СССР. При этом в той же статье приведена цитата знаменитого шеф-повара и путешественника Энтони Бурдена, который говорил, что любой, кто посетит Камбоджу, «никогда не перестанет хотеть забить Генри Киссинджера до смерти голыми руками».

The Economic Times отмечает, что эта старая цитата Бурдена внезапно стала вирусной после смерти Киссинджера. Заодно журнал приводит другие высказывания знаменитого повара: он, например, называл Киссинджера «убийцей-отморозком» и сравнивал со Слободаном Милошевичем, осужденным за преступления против человечности.

«Его кампания бомбардировок способствовала общей дестабилизации Камбоджи и создала политический вакуум, которым смогли воспользоваться кровожадные красные кхмеры», — пишет журнал Scroll.In. Автор статьи указывает, что с 1969 по 1973 годы США вели с Камбоджей тайную войну, за время которой сбросили примерно 2 756 941 тонну боеприпасов на 113 716 целей в этой стране.

«Поскольку правительство США в то время держало бомбардировки в секрете, исчерпывающие данные и документация ограничены. Однако оценки числа смертей варьируются от 24 тысяч до 1 миллиона. По большинству оценок, число погибших исчисляется сотнями тысяч», — пишет издание.

«Войну полов никому не выиграть»: как жил и что говорил Генри Киссинджер

«Титан американской внешней политики был соучастником миллионов смертей — и никогда не выказывал раскаяния в своих решениях», — открывает некролог газета HuffPost.

Автор статьи называет определение наследия Киссинджера заманчивой задачей, которую историки и журналисты пытаются решить уже не первый десяток лет. По его мнению, при этом неизбежно возникает вопрос о том, обусловлены ли «военные преступления» Киссинджера его «особо злой натурой» — или же он своим примером показывает, что «просто невозможно так долго управлять империей размером с Соединенные Штаты, не совершая при этом каких-то отвратительных поступков».

«Возможно, оба варианта могут быть правдой. Но что неоспоримо в случае его смерти, так это то, что миллионы аргентинцев, бангладешцев, камбоджийцев, чилийцев, жителей Восточного Тимора и других не могут высказать свое мнение о наследии Генри Киссинджера или о мире, который он помог создать, потому что они погибли», — пишет HuffPost.

«Мучительное и смертоносное наследие» — так озаглавил статью о Киссинджере журнал The Conversation. Ее автор утверждает, что «ориентированный на власть и трансакционализм подход Киссинджера к внешней политике привел к ряду разрушительных результатов — от разжигания государственных переворотов, которые привели к установлению кровавых диктатур, как в Чили, до убийств безоружных гражданских лиц, как в Камбодже, и отчуждения потенциальных союзников, как в Индии».

«Киссинджер помог продлить войну во Вьетнаме и распространить этот конфликт на нейтральную Камбоджу; способствовал геноцидам в Камбодже, Восточном Тиморе и Бангладеш; ускорение гражданских войн на юге Африки; и поддерживал перевороты и эскадроны смерти по всей Латинской Америке. По словам его биографа Грега Грандина, на его руках была кровь как минимум 3 миллионов человек», — пишет журнал The Intercept.

Издание также цитирует прокурора по делам о военных преступлениях Рида Броуди, который говорил: «Немногие люди приложили руку к такому количеству смертей и разрушений, к такому количеству человеческих страданий в таком количестве мест по всему миру, как Генри Киссинджер».