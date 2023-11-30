Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в связи с его смертью. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа Киссинджер, примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашего супруга Генри Киссинджера», — написал Путин.

По его словам, из жизни ушел «выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире».

Президент России напомнил, что неоднократно встречался с Киссинджером и сохранит самую светлую память о нем.

«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем», — говорится в тексте письма.

Также президент России отметил, что «с именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности».

О смерти бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера стало известно утром 30 ноября. Reuters писало, что он умер на 101-м году жизни в своем доме в Коннектикуте.

Политическая карьера Киссинджера началась в 1969 году, когда он становится советником по национальной безопасности США и занимает эту должность до 1975 года. С 1973 года он параллельно работает государственным секретарем. В 1977 году Киссинджер покидает этот пост.

Бывший госсекретарь был одним из авторов американской доктрины «гибкого реагирования», он также выступал за разрядку между Западом и Востоком в годы холодной войны, установление контроля над ядерными вооружениями.

Благодаря усилиям Киссинджера был подписан советско-американский Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) (1972) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (1972, в 2002 году Соединенные Штаты вышли из договора).

Кроме того, экс-госсекретарь внес вклад в заключение четырехстороннего соглашения по Западному Берлину (1971), парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира.