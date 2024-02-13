Двое армянских военнослужащих, согласно предварительной информации, погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана на участке Неркин-Ханда Сюникской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

«В результате обстрела, предпринятого Вооруженными силами Азербайджана в направлении Неркин-Ханда, с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минобороны, огонь велся 13 февраля, начиная с 5:30 по местному времени (6:30 по мск).

Село Неркин Ханд находится на юге Армении близ восточной границы с Азербайджаном.

Накануне министерство иностранных дел Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле на границе. По данным МИД, был ранен один военнослужащий госпогранслужбы Азербайджана.

В ведомстве также подчеркнули, что «ответственность за подобные провокации против Азербайджана несет военно-политическое руководство Армении».

В сентябре 2023 года Азербайджан начал широкомасштабное военное наступление против непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которое завершилось ее фактической капитуляцией. 5 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном.

13 января премьер-министр Армении предложил Баку подписать соглашение о контроле над вооружениями. По его словам, в Азербайджане отвергли предложение зеркально отвести ВС двух стран от границы.