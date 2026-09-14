Поставки российского природного газа в Армению будут приостановлены с 15 по 25 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Газпром Армения».

Это связано с плановой профилактикой и ремонтом на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье», говорится в сообщении.

В компании отметили, что газоснабжение жителей Армении в этот период будет продолжаться без ограничений и перебоев за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок газа из Ирана.

Россия является основным поставщиком природного газа в Армению через дочернюю структуру «Газпрома» в республике ― «Газпром Армения». Страна также получает топливо от Ирана по долгосрочному соглашению «газ в обмен на электроэнергию». Эти поставки в основном обеспечивают работу тепловых электростанций.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван будет искать альтернативу российскому газу независимо от того, подорожает он или нет. По словам Пашиняна, республика воспользуется возможностью получать газ из нескольких источников, если ей будет доступен такой вариант.

Еще одним сценарием он назвал строительство газопровода через армянскую территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP) и получение транзитных выплат.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Армения получает российский газ по льготной цене, а тарифы в Евросоюзе, куда стремится республика, намного выше.

В мае российская сторона предупредила Армению, что в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

Пашинян заявил, что не считает возможное повышение цены на газ угрозой экономике Армении. Он также говорил, что Ереван может предпринять аналогичные шаги.

«Если будет ситуация, предполагающая повышение стоимости [газа], мы тоже посмотрим, на что можно повысить цену, или, например, какие услуги, которые до сих пор предоставлялись бесплатно, могут стать платными», — сказал премьер.

Глава комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента Армении Вилен Габриелян допустил повышение арендной платы за размещение в Гюмри российской военной базы.

Пашинян в начале сентября заявил, что не будет возражать, если Россия решит вывести свою базу из республики. Президент РФ выразил готовность «уйти хоть завтра», но задался вопросом, готова ли сама Армения к такому развитию событий.