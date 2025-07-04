МИД Армении вызвал посла России, ему вручили ноту протеста против «откровенно недружественной, зачастую враждебной пропаганды» против армянского правительства в российских СМИ. Об этом сообщает Radar Armenia со ссылкой на ведомство.

«Выражен решительный протест в связи с явно недружественной, часто враждебной пропагандой против правительства Республики Армения в средствах массовой информации РФ, которая активно подпитывается заявлениями некоторых официальных лиц, депутатов Госдумы РФ, представителей СМИ и экспертного сообщества», — заявили в МИД Армении.

В министерстве добавили, что «оскорбительные выражения, звучащие в прямом эфире на российских государственных телеканалах», как и обсуждение действий армянских властей, «абсолютно неприемлемы».

По утверждению армянской стороны, такой подход «приводит к нейтрализации положительных результатов» взаимодействия Москвы и Еревана.

«В ноте отмечено, что комментарии и заявления отдельных депутатов Госдумы РФ относительно законных действий правоохранительных органов РА по предотвращению попытки государственного переворота вызывают не только удивление, но и возмущение», — заявили в МИД.

Например, уточнили в ведомстве, арест лиц, которых официальный Ереван подозревает в подготовке госпереворота, отдельные российские парламентарии называли «очередным недружественным шагом со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна».

Армения считает такие заявления не только абсурдными, но и «грубейшим вмешательством во внутренние дела».

«Создается впечатление, что такая информационная политика осуществляется целенаправленно с целью подрыва демократии, законности и конституционного строя в Республике Армения», — подчеркнули в Ереване.

В МИД Армении отметили, что призвали российских партнеров принять «незамедлительные и эффективные меры для прекращения вышеупомянутых недружественных проявлений».

В 2024 году в Армении начался политический конфликт между премьер-министром Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью. Премьер выступал с обвинениями в адрес представителей ААЦ и требовал отставки главы армянской церкви.

В июне 2025 года власти заявили о предотвращении госпереворота, связанного с движением «Священная борьба». Были арестованы его лидер, глава Тавушской епархии ААЦ Баграт Галстян, а также российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.

В России Карапетяну выразили поддержку некоторые депутаты Госдумы и журналисты. Среди них — телеведущий Владимир Соловьев и глава RT и Sputnik Маргарита Симоньян. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российские власти внимательно следят за ситуацией вокруг предпринимателя.