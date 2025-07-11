В ходе украинского конфликта ВС России «не только не деградировали», но и стали смертоноснее, заявил основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс. По его словам, за время проведения СВО особенно прогрессировала российская артиллерия, а подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) показали себя максимально эффективно. Что еще Принс говорил о ВС России — в материале RTVI.

«Еще смертоноснее»

Основатель одной из самых известных частных военных компаний в мире дал интервью изданию Asia Times. Журналисты попросили Принса рассказать о происходящем на Украине, и он начал с того, что отметил успехи российской армии. По его словам, она не только «не деградировала» в ходе конфликта, «но и значительно улучшилась».

«Русские одержимы претензиями на Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье, являющиеся традиционными русскоязычными территориями, и, конечно же, у них уже есть Крым. Они не откажутся от этого», — заявил Эрик Принс.

Он отметил, что у России гораздо больше техники, боеприпасов и людей для ведения боевых действий. Производство российского оружия и боеприпасов гораздо дешевле, чем на Западе, добавил глава ЧВК.

Американская оборонная промышленность сильно отстает и «слишком дорога», подчеркнул он.

«Это должно стать серьезным тревожным сигналом для Америки, что наше оружие не так хорошо работает там [на Украине]. Оно не пользуются сверхвысоким спросом», — объяснил собеседник издания и добавил, что российские средства РЭБ «находят способ» заглушить американскую технику.

Он назвал идиотами политиков, которые заявляют о якобы уничтожении российских войск.

«Нет, российская армия сейчас значительно лучше, еще смертоноснее, чем она была, когда начинала [спецоперацию]. Если вы стреляли по русским, когда они вошли [в зону боевых действий] в феврале 2022 года, то им мог потребоваться час-полтора, чтобы отстреляться из артиллерии. Теперь это скорее две или три минуты», — подчеркнул Эрик Принс.

Собеседник издания также отметил высокую скорость обмена данными в рядах ВС России.

«Не та игра, в которую надо играть»

В конце ноября Эрик Принс призывал тогдашнего президента США Джо Байдена не создавать напряженность в отношениях с Россией. Об этом он заявлял после того, как российские военные нанесли удар дальнобойной ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

«Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету, <…> которую невозможно сбить, и даже в неядерной [комплектации] кинетическая сила огромна <…> — это было напоминание со стороны русских: мы можем ударить вас ядерным оружием куда угодно — и, возможно, именно это и произойдет в будущем. Так что это не та игра, в которую нужно продолжать играть», — предупредил создатель Blackwater.

По его мнению, провокации России могут привести к самым непредсказуемым последствиям. Принс раскритиковал Байдена за поставку дальнобойных ракет ATACMS и «разрешение» наносить удары вглубь российских регионов.

«Байден, который сложит свои обязанности в январе, не имел морального права принимать столь важные решения», — процитировало его издание Newsweek.

В феврале прошлого года Эрик Принс в эфире PBD Podcast заявлял, что конфликт на Украине надо немедленно прекращать. По его ловам, США не смогут противостоять России, поэтому ей нужно «оставить» Крым, Донецк и Луганск.

«Все, что сейчас делает Украина — она уничтожает себя демографически. Они пережевывают следующее поколение живой силы, которое они не могут сейчас восполнить. У них нет достаточной живой силы <…>. Заморозьте линии соприкосновения, выровняйте фронт <…>, пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было», — подчеркнул глава ЧВК Blackwater.

Он назвал смешной западную оборонную базу, а худой мир — лучше «любого представления России о войне».

Об Африке и «Вагнере»

В авторской колонке на im1776.com Принс раскритиковал западную политику на Африканском континенте. По его словам, за последние четыре года там произошло девять государственных переворотов, в основном, в бывших колониальных регионах Франции.

По мнению Эрика Принса, проводимых Штатами и Францией операций оказалось недостаточно. Как итог — «нынешнее унижение США в Нигере и Чаде, где американские войска вынуждены покидать новые многомиллиардные объекты, построенные для поддержки операций беспилотников по всей Африке».

«Сравните это с Россией. Используя возможности ЧВК, Россия в настоящее время успешно проводит в Африке борьбу с неэффективными дружественными Западу правительствами, демонстрируя более твердую руку в борьбе с джихадистами. Этот цикл будет продолжаться до тех пор, пока Госдепартамент и ЦРУ ограничивают свое мышление разработкой PR-стратегий, в то время как соперники Америки реализуют военные решения», — объяснил основатель Blackwater.

По его словам, ЧВК «Вагнер» лишь заполнила пустоту, «созданную некомпетентностью США». В Сахеле и других частях Западной Африки российские военные «быстро стали силой, стоящей за троном», подчеркнул Принс. По его мнению, лучший способ «победить» «Вагнер» — постараться превзойти его.