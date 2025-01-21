В Иркутской области со дна озера Байкал извлекли двухметровую металлическую статую рыцаря со щитом в одной руке и корабельным колоколом в другой. Проверку по факту размещения арт-объекта провела Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

«После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера, что нашло подтверждение в ходе обследования дна водолазами», — говорится в сообщении ведомства.

О появлении нового арт-объекта «Рыцарь Байкала» на дне озера стало известно 11 января. Рыцаря заснял во время тренировки по фридайвингу блогер Марк Кисурин.

«Новый подводный объект появился в акватории Листвянки. Сегодня сплавали, познакомились», — написал он в комментарии к видеоролику.

Местные СМИ сообщили, что рыцарь был установлен на глубине семь метров. Часть жителей выразила негативное отношение к установке арт-объекта и выразила опасения в связи с возможным уничтожением микроорганизмов на охраняемой территории.

Позднее стало известно, что в качестве авторов идеи установки «Рыцаря Байкала» выступил частный дайвинг-клуб «Аква-ЭКО», члены которого решили поставить его для «охраны» озера в 40 метрах от берега в декабре 2024 года, в рамках празднования Нового года. Сообщалось, что статуя посвящена ученому Григорию Галазию, который внес большой вклад в изучение Байкала.

«Это просто железо, которое не содержит в себе ГСМ, химических веществ и тому подобного. Как вы считаете, несет ли экологическую опасность, например, якорь вместе с цепью, который оторвался от судна и лежит на дне? То же самое и рыцарь», — рассказывал журналистам представитель компании Александр Филиппов.

Однако позднее руководитель дайвинг-клуба Андрей Барановский в разговоре с «Подъемом» заявил, что его компания не имеет отношения к объекту.

«Мы ее не устанавливали. Кто-то это сделал под Новый год. Вы уже 228-ой, кто задает один и тот же вопрос, только почему в наш адрес, непонятно. Кто-то захотел, написал, а мы сейчас на вопросы отвечаем», — сказал он.

Говоря о негативной реакции на установку статуи рыцаря, Кисурин обратил внимание на то количество мусора, который находят ныряльщики на дне Байкала.

«Знали бы возмущенные комментаторы сколько утонувших бутылок, пивных банок, ржавых одноразовых мангалов, автопокрышек, пластика и прочего бытового мусора мы, подводники, собираем регулярно и почти ежедневно вдоль побережья листвянки и в других местах на Байкале. И в Ангаре. Бросают его несомненно не те, кто возмущался этим рыцарем. Кто-то другой бросает. Враги, шпионы, диверсанты», — написал он.

Дайвер отметил, что лишь «пара десятков подводников» представляет себе, сколько «ржавого металла и гниющей древесины» лежит на дне озера «с довоенных и даже революционных времен».