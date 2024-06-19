Заслуженный артист России, участник программы «Кривое зеркало» Карен Аванесян назвал юмориста Максима Галкина* «королем пародии». Своим мнением юморист поделился в программе «Легенда» на RTVI.

«Я считаю, что вообще он король, он король пародии. И то, что он делает, тот его диапазон, — это очень, мне очень понравилось. Он большой актер. Он делает и женские голоса, и мужские. Вообще, это один из лучших шоуменов, конечно», — сказал Аванесян.

Он добавил, что считает потерей отъезд любого хорошего артиста. «Но ведь он сам, он сам решил, как ему быть. Жалко, конечно», — порассуждал Аванесян.

Юморист отметил, что Галкин* «очень хорошо использовал знание языков в своих пародиях».

«Я считаю, что, конечно, он потрясающий пародист, юморист, всё вместе <…> Конечно же, никого никогда не осуждал, живу по принципу «не суди и не судим будешь». Но актер хороший», — заключил Аванесян.

Максим Галкин* и его жена, народная артистка СССР Алла Пугачева, уехали из России в 2022 году. Юморист выступил против военной операции на Украине и был внесен в реестр иноагентов. После этого Пугачева публично попросила признать иноагентом и ее, выразив солидарность со своим мужем, которого назвала «настоящим и неподкупным патриотом России».

Ранее солист группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал RTVI, что из всех коллег по сцене именно Галкин* больше всего удивил его своей позицией по поводу военной операции на Украине. Пугачеву певец посчитал «жертвой обстоятельств». «Они же вместе. Может, ей даже сложно это было как бы принять сначала», — отметил Рыбин.

* признан Минюстом России иноагентом