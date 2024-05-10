В издательстве АСТ заявили, что Роман Владимира Сорокина «Наследие» не содержит детской порнографии. Таким образом в компании отреагировали на информацию о том, что произведение отправят на доследственную проверку из-за наличия в нем «описания сексуальных сцен с несовершеннолетними» — утром 10 мая об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Непредвзято прочитав произведение, каждый может убедиться, что речь в романе идет о детях доктора Гарина — близнецах Плабюх и Хррато, Але и Оле, которых он зачал во второй части трилогии и которым на момент описываемых событий исполнилось 20 лет, что полностью опровергает любые подозрения в том, что текст будто бы содержит постельные сцены с участием несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе АСТ.

В издательстве также обратили внимание на то, что роман содержит возрастную маркировку 18+, а это означает, что «аудитория способна критически оценивать его содержание». Вместе с тем в пресс-службе компании также заверили что «призывов к совершению противоправных действий произведение не содержит».

В январе 2024 года группа общественников направила в Следственный комитет обращение с просьбой проверить роман «Наследие» Сорокина на пропаганду ЛГБТ* и насилия над детьми.

«Просто диву даюсь глубине дна, которое, судя по всему, еще даже и не прощупывается. В книге помимо чудовищного треша присутствуют сцены педофилии, где взрослый мужик насилует девочку, причем все описано в мельчайших подробностях. <…> У меня вопрос. А книжные магазины несут ответственность за то, что продают со своих полок? Про издательство я вообще молчу», — написал в своем телеграм-канале священник Русской Православной Церкви Павел Островский.

Сам Владимир Сорокин отверг обвинения и назвал жалобы на свой роман «шумихой, поднятой группой доносчиков». Он сравнил это с попыткой запретить другое его произведение — «Голубое сало» в 2002 году. В пресс-службе АСТ сообщили RTVI, что издательство не увидело в «Наследии» пропаганды нетрадиционных ценностей, но все же решило отправить книгу на независимую экспертизу.

В конце апреля издательство объявило об остановке продаж трех книг, в том числе романа «Наследие» из-за содержания, которое может быть воспринято как пропаганда нетрадиционных отношений и предпочтений (ст. 6.21. КоАП РФ). Кроме произведения Сорокина с продажи сняли «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина.

По данным АСТ, Экспертный центр при Российском книжном союзе, проведя экспертизу этих произведений по запросу издательства, обнаружил в них «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством» России. Поэтому книги и были изъяты из продажи, говорится в сообщении пресс-службы АСТ. Недоступны для чтения стали также и электронные версии произведений.

Издательство Corpus, выпускавшее в том числе «Наследие» Сорокина, отметило, что читателей этого романа было много, поэтому «комментировать тут особо нечего — вы и сами все знаете и понимаете».

Роман Сорокина «Наследие» был опубликован в конце 2023 года. Он завершает трилогию о докторе Гарине, начатую повестью «Метель» в 2010 году и продолженную романом «Доктор Гарин» в 2021 году. Действие романа происходит в мире, пережившем ядерную войну, а сюжет книги строится вокруг Транссибирского экспресса, который вместо угля топят человеческими телами. Литературные критики называют это произведением одним из самых жестоких в творчестве писателя.

*движение признано в России экстремистским и запрещено