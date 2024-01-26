Писатель Владимир Сорокин назвал жалобы в Следственный комитет на его новый роман «Наследие» «шумихой, поднятой группой доносчиков». Его заявление опубликовал Forbes.

«Шумиха, поднятая группой доносчиков, заставляет меня вспомнить 2002-й, когда такие же лжепатриоты послали донос в прокуратуру на роман “Голубое сало”. Методы тех доносчиков и нынешних одинаковы — выхватить куски из романа, навесить нужные ярлыки <…>, возбудить общественность <…> и следственные органы», — отметил Сорокин.

В 2002 году прокуратура Москвы возбудила против Владимира Сорокина уголовное дело о «незаконном распространении порнографических материалов» (ст. 242 УК) после того, как экспертиза обнаружила в его книге «Голубое сало» отрывки «порнографического содержания». Возбудить дело требовали активисты движения «Идущие вместе», они также провели несколько акций против произведений писателя. В апреле 2023 года уголовное дело против Сорокина было прекращено, поскольку «в действиях писателя не установлен состав преступления». В прокуратуре отметили, что проведенные по делу экспертизы не пришли к однозначным выводам о наличии в «Голубом сале» порнографических эпизодов.

Целями авторов жалоб писатель считает «пиар, продвижение по карьерной лестнице, влияние на издательский бизнес». Читателям Сорокин напомнил, что «литература — свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе, без цензуры и союзов писателей».

Он отверг обвинения в порнографии, пропаганде ЛГБТ* и насилия над детьми в книге. Сорокин отметил, что героям «Наследия» по 20 лет, и они «уже совсем не дети».

«Так что причитания о “насилии над детьми” — ложь или неумение прочитать роман, что часто случается в наше время тотальной информативной визуализации и социальных сетей», — заявил Сорокин.

Объясняя жесткость некоторых сцен в романе, писатель отметил, что «мы живем в мире, который гораздо жестче самой жестокой литературы». Сорокин пояснил, что, описывая сцены насилия, задается «одним и тем же вопросом: почему люди не могут без этого обойтись?» «Других целей у меня нет. Если этот вопрос не возникает у читателей, значит, они поверхностно читают мои романы», — заключил он.

Телеграм-канал Mash писал, что в Следственный комитет направлено заявление с требованием проверить роман Сорокина «Наследие» на пропаганду ЛГБТ* и насилия над детьми. По данным канала, обращение подписали более 1,5 тыс. человек.

В пресс-службе издательства АСТ сообщили RTVI, что редакция не увидела в «Наследии» пропаганды нетрадиционных ценностей, но решила отправить книгу на независимую экспертизу. На фоне резонанса книга Сорокина пропала из каталогов «Лабиринта», Ozon и Wildberries.

Новый роман Сорокина, опубликованный в конце 2023 года, завершает трилогию о докторе Платоне Гарине, куда входят повесть «Метель» и роман «Доктор Гарин». Действие «Наследия» происходит в будущем после ядерной войны. Сюжет книги строится вокруг Транссибирского экспресса, который вместо угля топят человеческими телами.

*решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России