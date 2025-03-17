В ночь на 17 марта Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты в Астраханской области, в том числе объекты ТЭК, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, один человек пострадал.

«Рабочие смены заблаговременно эвакуированы. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме», — сказано в сообщении главы региона.

По его словам, при падении обломков дрона на территории объекта произошло возгорание, но ситуация контролируемая.

«Специалисты экстренных служб на месте незамедлительно приступили к устранению последствий», — отметил Бабушкин.

Губернатор добавил, что во время атаки пострадал один человек, он госпитализирован.

Астраханская область в прошлый раз подверглась атаке 9 марта, тогда над ее территорией уничтожили три БПЛА, о пострадавших не сообщалось.

Утром 17 марта врио губернатора Ростовской области также сообщал, что за ночь атака БПЛА была отражена в Тарасовском и Чертковском районах.

«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил он.