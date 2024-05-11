В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР) погибли четыре человека, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона. Еще 11 пострадали — двое из них, по данным агентства, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об атаке на Ровеньки глава региона Леонид Пасечник сообщил вечером 10 мая. В результате обстрела загорелась нефтебаза, также были повреждены дома вокруг. «На место сразу выехали пожарные. Сейчас главная задача — не допустить распространение огня на жилые дома», — писал Пасечник.

Позднее он уточнил, что удар по Ровенькам предположительно был нанесен «ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами». «Повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили», — добавил Пасечник. О том, что при обстреле были использованы кассетные боеприпасы, также писал ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

К утру управление МЧС России по ЛНР отчиталось, что спасатели ликвидировали 18 очагов возгорания в результате обстрела города Ровеньки и «не допустили увеличения площади пожара».

Число погибших и пострадавших

Изначально Пасечник писал об одном погибшем и шести пострадавших. Позднее он уточнил, что количество жертв увеличилось до трех, а получивших ранения — до восьми. Среди пострадавших, в числе которых есть подросток, — сотрудники нефтебазы и жители домов, расположенных рядом с ней. Пасечник отмечал, что шесть человек находятся в больнице с минно-взрывными травмами, еще двое — с отравлением продуктами горения.

Незадолго до этого министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко говорила о семи пострадавших. «Четверо в тяжелом состоянии. Один из них переведен на ИВЛ. Двое в состоянии средней тяжести. У всех минно-взрывные травмы», — уточнила она. Всех раненых госпитализируют в местную больницу. Кроме того, в Ровеньки направлена бригада санавиации с хирургом, анестезиологом, травматологом и комбустиологом.

По состоянию на утро 11 мая число жертв обстрела нефтебазы в Ровеньках возросло до четырех, пишет РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав. В больницах остаются 11 человек, отмечает агентство. ТАСС, ссылаясь на власти, сообщил, что число пострадавших достигло 15.

Расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР займется Следственный комитет (СК) России. Также в ведомстве сообщили, что «будут расследовать факты обстрелов [вооруженными формированиями Украины] ВФУ территории Белгородской области», где в результате атаки, «по сообщениям органов исполнительной власти», пострадали «восемь мирных жителей».

В Минобороны Украины не комментировали обстрел города Ровеньки.