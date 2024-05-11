Средства противовоздушной обороны уничтожили 21 реактивный снаряд RM-70 Vampire и девять беспилотников над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны России. Еще семь БПЛА были сбиты над Курской и Волгоградской областями.

В Белгородской области в результате ночного обстрела пострадали восемь человек, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Пятерых пострадавших с ранениями отправили в больницу, еще троим оказали помощь на месте — они отказались от госпитализации и будут лечиться амбулаторно.

Также в поселках и селах Белгородского района повреждены шесть автомобилей и более 40 домов — у них выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Кроме того, из-за повреждения линии электропередачи без электричества остались жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено. «К восстановительным работам приступим после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

В Курской области два украинских БПЛА были перехвачены в поселке Тим, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, один из них упал рядом с хозпостройкой и повредил остекление жилых домов. В регионе режим опасности атаки беспилотников действовал с вечера 10 мая и был отменен в 4:10 мск.

По словам Старовойта, за 10 мая были атакованы не менее 12 населенных пунктов Курской области. В частности, в Рыльском районе были обнаружены два воздушных шара с деревянными ящиками, в которых могла находиться взрывчатка. Их уничтожили саперы российского Минобороны, добавил губернатор. Один из БПЛА упал на инфраструктурный объект рядом с селом Гоголевка — был поврежден фасад здания и выбиты стекла. Около деревни Сухая обнаружили беспилотник самолетного типа — его уничтожили на месте.

Помимо этого, были обстреляны поселки Краснооктябрьский и Новый Путь, села Алексеевка и Волфино Глушковского района, села Гуево, Свердликово, Горналь и Николаево-Дарьино Суджанского района, село Гордеевка Кореневского района, а также пункт пропуска «Суджа». Средства радиоэлектронной борьбы уничтожили дроны около села Искра Хомутовского района, хутора Олешня и села Гуево в Суджанском районе, а также пункта пропуска «Суджа». Еще два коптера были сбиты у пункта пропуска стрелковым оружием. Никто из жителей не пострадал, подчеркнул Старовойт.

Власти Волгоградской области пока не сообщали о последствиях атаки дронов