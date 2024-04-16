Малоразмерный воздушный шар, запущенный украинскими военными, был сбит над территорией Курской области, сообщило Минобороны России. Атака произошла около 8:15 мск 16 апреля, уточнило ведомство.

«Около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны.

Других подробностей случившегося ведомство не приводит.

В конце марта Mash сообщил, что ВСУ начали использовать шары-беспилотники, которые якобы под видом зонда бесшумно поражают цели и сбрасывают на них взрывчатку. Телеграм-канал писал, что конструкция шара схожа с метеозондами, «чтобы не попадать под работу артиллерии и ПВО».

По данным Mash, беспилотные воздушные шары оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон, которые питают эти элементы. Координаты, на которые необходимо сбросить взрывчатку, вшиты в контроллеры, утверждает канал.

Российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников с начала военной операции на Украине. Так, 10 апреля БПЛА атковали село Апанасовка Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что взрывное устройство было сброшено с дрона на гражданский автомобиль. В результате погибли три человека, в том числе двое детей.