Украина в некоторых моделях беспилотных летательных аппаратов использует базовый вид искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет таким дронам ориентироваться в условиях помех во время атак по российской территории. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к украинской программе беспилотников.

«Точность в условиях помех обеспечивается за счет использования искусственного интеллекта. Каждый летательный аппарат оснащен терминальным компьютером со спутниковыми данными и данными о местности», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, пуски заранее согласовываются с союзниками Киева, затем аппараты следуют плану полета, что «позволяет наносить удары по целям с точностью до метра».

Как объяснил аналитик Ной Сильвия из британского Королевского института объединенных служб (Royal United Services Institute), у беспилотников есть «машинное зрение», которое представляет собой вид ИИ.

«По сути вы берете модель, записываете ее на чип и обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она движется», — сказал Сильвия, добавив, что такому беспилотнику «не требуется никакой связи (со спутниками), он полностью автономен».

Бывший британский военный офицер, эксперт в области беспилотников и ИИ Крис Линкольн-Джонс отметил, что уровень ИИ все еще очень низок. «Такого уровня автономии у беспилотников раньше еще не было, но мы все еще находимся на ранних стадиях развития потенциала этой технологии», — сказал Линкольн-Джонс.

Газета Financial Times (FT) в марте сообщила со ссылкой на источники, что США призвали Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, предупредив, что такие атаки грозят привести к росту мировых цен на нефть. Неназванный украинский чиновник говорил изданию, что цель украинских атак в том, чтобы помешать поставкам топлива российским войскам и сократить финансирование военных действий за счет снижения доходов России в энергетической сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский позже говорил в интервью The Washington Post, что США не поддерживают атаки украинских БПЛА на российскую энергетическую инфраструктуру, однако Вашингтон не может ограничивать применение Украиной ее собственного оружия. «Мы использовали собственные беспилотники. Никто не может сказать нам, что этого делать нельзя», — сказал тогда Зеленский.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 1 апреля заявил газете Die Welt, что страна в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с 2023 годом. Зеленский ставил задачу произвести в 2024 году не менее 1 млн дронов.

В июне 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одна из задач российской военной операции — «демилитаризация» Украины — «во многом выполнена». По его словам, Украина все меньше использует свое оружие, все больше — те системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада. В марте этого года аналогичное заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.