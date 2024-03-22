Заявленная Россией в феврале 2022 года цель по демилитаризации Украины уже выполнена в ходе военной операции. Об этом в пятницу, 22 марта, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

«С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО», — сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН.

Несмотря на переброску на фронт дорогостоящей западной техники, российские войска «последовательно продолжают уничтожать» танки Abrams и Leopard, добавил дипломат.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не просто проводит военную операцию на Украине, а находится в состоянии войны. По словам Пескова, все начиналось как специальная военная операция, но из-за вмешательства Запада речь теперь идет о войне.

Позже Песков объяснил, что его слова не означают юридических изменений в статусе военной операции. Комментируя слова журналиста о том, что в России людей судят за «пацифистские лозунги» с использованием слова «война», Песков заявил, что это «совершенно неуместное сравнение, потому что там иной контекст».

В январе 2024 года президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что Россия должна переформулировать свои цели на Украине. По его словам, США и Великобритания хотят полностью себе подчинить украинское государство, сделав его «плацдармом для нападения на Россию», поэтому новые цели военной операции должны «полностью изменить позиционирование России в мире».

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что Москва будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины. Летом 2023 года Песков сказал, что задача по демилитаризации украинского государства «фактически во многом выполнена». При этом Путин в декабре 2023 года заявил, что цели военной операции не меняются: это денацификация и демилитаризация Украины, а также ее нейтральный статус.

В августе 2023 года цели российской военной операции назвал выполненными президент Беларуси Александр Лукашенко. Он выразил мнение, что «цели СВО на сегодняшний день уже выполнены» и что «Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны» (цитата по «БЕЛТА»).