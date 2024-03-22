Россия в настоящее время не просто проводит военную операцию на территории Украины, а находится в состоянии войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», — заявил Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

По его словам, «каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации». Представитель Кремля отметил, что необходимо обеспечить безопасность людей в новых регионах России и «освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом».

Власти России и государственные СМИ в основном публично называют военные действия на Украине военной операцией, однако слово «война» уже неоднократно звучало и ранее. В частности, в марте 2023 года Песков назвал «войной» противостояние России с Западом, предупредив, что это надолго.

«Если вы имеете в виду войну в широком контексте — противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, это гибридная война, которая развязана по отношению к нашей стране, — это надолго», — отмечал тогда Песков.

В июне 2023 года пресс-секретарь президента отмечал, что Россия начинала против «киевского режима» военную операцию, которая теперь уже идет как «фактически война между Москвой и коллективным Западом».

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