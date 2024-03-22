Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил свое высказывание о том, что Россия находится в «состоянии войны». По его словам, это не влечет юридических изменений в статусе военной операции на Украине.

«По сути, после того, как коллективный Запад вступил [в конфликт], это это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это специальная военная операция де-юре», — приводит слова Пескова телеграм-канал радиостанции «Маяк».

Комментируя слова журналиста о том, что в России людей судят за «пацифистские лозунги» с использованием слова «война», Песков заявил, что это «совершенно неуместное сравнение, потому что там иной контекст».

«Вы просто сравните, какой контекст у меня и какой контекст в тех случаях, которые вы приводите», — сказал представитель Кремля.

Ранее в интервью изданию «Аргументы и факты» Песков заявил, что происходящее на Украине начиналось как специальная военная операция, но после того, как «коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной».

Песков не впервые употребил слово «война» по отношению к конфликту на Украине. В марте 2023 года, говоря о сроках завершения военной операции, он заявил, что, если иметь в виду «войну в широком контексте» как «противостояние с враждебными государствами, недружественными странами», то «это надолго». Впоследствии пресс-секретарь президента не раз использовал слово «война» в контексте конфликта России с Западом и НАТО.