Белгородская область вторую неделю подвергается ежедневным массированным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). С 12 марта их жертвами, по данным властей, стали 17 человек, более сотни пострадали. В самом Белгороде, расположенном в 40 км от границы, сигналы ракетной опасности звучат по несколько раз в день. Как усилившиеся атаки изменили город и область — в материале RTVI.

«Город пустой. Живем по сигналам тревоги»

По словам белгородцев, из-за угрозы обстрелов люди стараются лишний раз не выходить на улицу, прячутся по домам и убежищам, многие своими силами организуют переезд в безопасные места.

«Почтовое отделение, поликлиники, детские сады не работают, банки закрыты. Город пустой. Живем по сигналам тревоги. <…> Все на стрессе. От каждого звука бежим в коридоры прятаться. <…> Город мертвый, просто неживой», — приводят «Осторожно, новости» слова местной жительницы.

Собеседники BFM.ru также рассказали о пустынных улицах города. По словам местных жителей, если в какой-то день случается только один обстрел, люди считают такой день «спокойным».

«По поводу перемещения по городу: все этого опасаются. Мы сами стараемся не ходить. Мы ждем, пока пройдет обстрел, и только после этого выходим, потому что понимаем, что в ближайшие полчаса, скорее всего, ничего не произойдет. <…> Настроения жуткие. У Белгорода ощущение потерянности. Мы бы очень хотели, чтобы это закончилось, уже нервы сдают», — рассказала одна из белгородок.

Журналистка и провоенный блогер Анастасия Кашеварова пишет, что в Белгороде, не говоря уже о более близких к границе населенных пунктах, «крайне тяжело работать».

«Люди, занятые в сфере торговли, услуг, общепита, такси и других, фактически, остались без работы. При этом никаких налоговых каникул, никаких отсрочек в ипотечных или кредитных выплатах нет», — отметила она.

Бетонные укрытия и заграждения перед ТЦ

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц показал на видео обстановку в центре Белгорода.

«Вот они, белгородские реалии — вход в торговый центр обложен бетонными плитами, на которых натянут баннер “У нас безопасно”. Работает в торговом центре только нижний этаж в цокольном помещении, остальные этажи закрыты, потому что туда могут прилететь украинские реактивные снаряды», — рассказал он.

Рядом с ТЦ находится убежище, таких по всему городу «десятки, если не сотни», продолжает Коц. Убежище представляет собой бетонный контейнер, внутри которого есть аптечка, а на стенах размещены плакаты с инструкцией, как вести себя при обстреле и оказывать медпомощь при разных видах ранений.



Губернатор Вячеслав Гладков обещает, что в ближайшие 20 дней в Белгороде появится еще больше бетонных укрытий. Дополнительно заказано еще 100 таких модулей, также готовятся бетонные убежища для школ и детских садов.

Глава региона заявляет, что бетонные модули «точно помогают спасти жизни». «Осколки разорвавшегося снаряда летели в сторону остановки, но их остановил защитный модуль. Весь посечен снаружи, но люди которые прятались внутри, не пострадали», — написал он после обстрела 20 марта.



Ограничение работы магазинов, закрытый общепит

Усилившиеся обстрелы повлияли на работу магазинов, государственных и муниципальных учреждений. По данным местных СМИ, продуктовые сети «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и «ВкусВилл» по-прежнему открыты в Белгороде, но некоторые из них ограничили часы работы. При этом «ВкусВилл» отключал функцию бесплатной доставки до 21 марта. Журналисты сообщали, что доставка была также недоступна в «Ленте».

В компании X5 Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», сообщили ТАСС, что часть прямых поставщиков отказались от поставок по соображениям безопасности, из-за чего в некоторых магазинах «мог наблюдаться краткосрочный недостаток скоропортящихся товаров».

В X5 Group заверили, что в целом магазины в ТЦ продолжают работать без изменений или с незначительными корректировками в графике. На всякий случай в распределительных центрах дополнительно запасаются ключевыми товарами и вводят доплату для водителей грузовиков с рейсами в Белгород.

Ранее сообщалось, что по распоряжению оперштаба на отдельные дни закрывались городские торговые центры. О закрытии своих ресторанов в Белгороде сообщила сеть фастфуда «Вкусно — и точка», однако там пообещали, что в скором времени все предприятия возобновят работу. Александр Коц в своем репортаже, опубликованном 20 марта, писал, что «торговые центры закрыты, большинство кафе и ресторанов — тоже».

Закрытые школы, вузы на дистанте

На фоне обстрелов в Белгороде временно закрылись детские сады, школы и колледжи. Школьников досрочно отправили на каникулы, в колледжах и вузах ввели дистанционное обучение без присутствия преподавателей в зданиях учебных заведений, объявил 19 марта губернатор. Также на время закрылись спортивные секции и кружки в учреждениях культуры.

По данным властей, под обстрел ВСУ 20 марта среди прочих объектов попали два детских сада и школа. Пострадавших не было, потому что учреждения были закрыты, но на их территориях есть разрушения, сообщал Вячеслав Гладков.



Эвакуация детей

Белгородские власти заявили, что в ближайшее время будут массово вывозить детей в другие регионы, губернаторы которых оперативно откликаются на просьбу содействовать их размещению. Гладков отметил, что такое практикуется уже в течение двух лет.

«Уже 22 марта 1200 детей отправятся в Пензу, Тамбов и Калугу. Сегодня в списках у нас из четырех муниципальных образований — а мы сейчас говорим о тех, в которых в первую очередь беспокойно, это Гайворонский округ, Шебекинский округ, Белгородский район и город Белгород — заявка в 9 тыс. человек. Мы сейчас этим занимаемся и, безусловно, все заявки мы удовлетворим», — пообещал губернатор.

По словам самих жителей Белгорода, многие моменты, связанные с вывозом детей, остаются непроясненными, родителям не дают полную картину процесса, передает NEWS.ru. Одна из матерей рассказала изданию, что родителям не дали времени обдумать решение. Другая уточнила, что эвакуируют только школьников, а дошкольников и студентов эта мера не касается, семьи должны вывозить их самостоятельно.

Похожим образом описала ситуацию собеседница «Агентства»* из числа местных жителей. По ее словам, учителя давали родителям от одного до нескольких часов на размышление, при этом не сообщили, кто именно будет сопровождать детей и куда конкретно их планируют везти. Все подробности обещали дать после того, как будут составлены численные списки. Родителям поехать с детьми нельзя, добавила женщина.

Бывшая жительница расположенного близ границы города Шебекино, мама сына-пятиклассника, рассказала «Московскому комсомольцу», что летом 2023 года она вместе с ребенком переехала оттуда в Белгород как в более безопасное место. После того как ежедневные «прилеты» начали происходить и в региональной столице, женщина решила отправить сына во временную эвакуацию.

«Мой сын в пятницу уезжает в Тамбовскую область, в лагерь. Я даже пока не знаю, куда и во сколько нам приходить, на поезде он поедет или на автобусе — нам просто сказали собирать вещи. Но как таковой эвакуации нет; в области проживает около 200 тыс. детей, а уедет только 9 тыс. Я знаю, что, например, эвакуировали все село Козинку, где совсем уже тяжелая ситуация. А нам просто сказали, что мы можем отправить детей отдохнуть на три недели, чтобы родители за это время могли что-то решить», — сказала она.

Политолог Михаил Виноградов подсчитал в своем телеграм-канале, что заявленная эвакуация 9 тыс. детей — это чуть меньше 3% жителей Белгородской области в возрасте от 0 до 18 лет.

Эвакуация взрослых

Белгородцы, с которыми в последние дни общались СМИ, отмечали, что самостоятельно организуют свою эвакуацию.

В то же время губернатор Вячеслав Гладков вечером 19 марта сообщил, что «большое количество» жителей населенных пунктов, которые подвергаются «жесточайшим обстрелам», сами отказываются уезжать оттуда.

По словам главы региона, он лично стал свидетелем того, как жители села Козинка Грайворонского района не хотели эвакуироваться, но когда обстрелы усилились, потребовали их вывезти.

«А оказать помощь по вывозу практически уже невозможно, не подвергая [угрозе] жизни других людей», — пояснил Гладков.

Губернатор поручил локальным администрациям чаще и активнее ходить по домам и квартирам, убеждая жителей переехать в другие районы и области к родственникам. При отсутствии такой возможности власти готовы помочь устроить людей в пунктах временного размещения. Гладков также рассказал, что несколько десятков человек уехали в Воронежскую область по приглашению ее губернатора Александра Гусева.

Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев 21 марта призвал жителей, которые все еще остаются на обстреливаемых приграничных территориях, «принять правильное решение и временно покинуть» их. Он обещал помочь таким людям организовать отъезд в Ярославскую область, которая готова их принять.

«Мы стараемся доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности», — обратился он к жителям во «ВКонтакте».

При этом глава округа подчеркнул, что речь идет только о жителях приграничных населенных пунктов.



Ранее журналистка Анастасия Кашеварова раскритиковала федеральное правительство, заявив об отсутствии «системной эвакуации» и взаимодействия с регионами по «массовому переселению» жителей наиболее обстреливаемых районов Белгородской области. Она указала на нехватку мест в пунктах временного размещения и фактическое отсутствие условий для пожилых, больных и инвалидов.

Ограничение въезда, блокпосты, раздача пайков

В Грайворонском округе решением властей региона с 20 марта ограничен въезд в семь населенных пунктов — там выставили блокпосты с сотрудниками полиции, Росгвардии, пограничниками, военными и представителями местной администрации. Проехать туда свободно не смогут даже местные жители, которым придется согласовывать въезд.

«Для посещения домов власти установят определенный порядок. Например, если потребуется покормить скот, то жителю горокруга обеспечат безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов — до места расположения дома и в обратном направлении», — поясняет Bel.ru.

Ранее власти обещали, что жителям 16 населенных пунктов округа, где из-за опасной обстановки не работают магазины, с 21 марта будут раздавать бесплатные наборы продуктов, а также освободят их от оплаты ЖКХ за март.



Незадолго до этого журналистка Кашеварова назвала ситуацию на приграничных территориях «гуманитарной катастрофой».

«На самом приграничье — фактически, гуманитарная катастрофа. <…> Насколько нам известно, в том же Грайвороне нет электричества, люди без связи, без воды. Магазины и аптеки не работают, надо организовать системный подвоз хотя бы товаров первой необходимости», — призвала она.

В ночь на 18 марта на пресс-конференции по итогам президентских выборов победивший на них Владимир Путин не исключил создание на Украине «санитарной зоны» для защиты Белгородской и других российских пограничных областей. По словам главы государства, это может произойти «тогда, когда посчитаем целесообразным».

На встрече в Кремле с доверенными лицами 20 марта Путин пообещал сделать все, чтобы поддержать жителей Белгородской области. Он отметил, что первичная задача властей — обеспечить безопасность людей. «Здесь существуют разные способы — они непростые, но мы это сделаем. <…> Конечно, мы можем ответить [Украине] тем же — тем же можем ответить: и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. У нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал он.

*внесено Минюстом в реестр иноагентов