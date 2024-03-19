Власти Белгородской области утвердили решение о вывозе в другие регионы России около 9 тыс. детей из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 19 марта, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России». Его слова приводит ТАСС.

По словам Гладкова, вывоз детей планируется совершить из Белгорода, Белгородского и Грайфоронского районой, а также Шебекинского округа. В частности, 22 марта 1,2 тыс. детей отправятся в Пензу, Тамбов и Калугу, уточнил губернатор. Часть несовершеннолетних вывезут в Ставропольский край.

«Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. <…> Система выстроена», — сказал Гладков.

Оценивая обстановку в Белгородской области в последние дни, губернатор заявил, что ситуация «пошла в сторону нарастающего напряжения». Гладков отчитался, что за последнюю неделю из-за обстрелов погибли 16 человек, 98 пострадали.

Как сообщил Гладков в своем телеграм-канале, 19 марта в результате утреннего обстрела поселка Разумное Белгородского района пострадали 14-летний подросток, которому оторвало часть руки, и его мама. Оба находятся в тяжелом состоянии, уточнил глава региона. Также во время утреннего обстрела пострадала еще одна женщина, у нее осколочные ранения верхней и нижней конечностей.