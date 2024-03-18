Два человека погибли, четыре пострадали после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Никольское Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате прямого попадания в частный жилой дом на месте погибли мужчина и 17-летний юноша. Спасатели извлекли из-под завалов четырехлетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами конечностей. «Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь», — заявил Гладков.

Предположительно под завалами могут находиться две женщины, на месте работают спасатели. Трое пострадавших мужчин отказались от госпитализации. Один из них помогал доставать ребенка из-под завалов и получил отравление угарным газом, у второго — легкие осколочные ранения и ушибленные раны ноги, у третьего — баротравма.

В результате обстрела один дом разрушен, в четырех выбиты окна, повреждены кровля, фасад и заборы, добавил Гладков.

Утром 18 марта система ПВО также сработала над Белгородом и Белгородским районом. По словам губернатора, пострадали двое мужчин: один получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правого глаза. Второй пострадавший ― непроникающим ранением брюшной стенки ― сам обратился за медицинской помощью, от госпитализации он отказался.

После утренней воздушной атаки в Белгороде повреждены 11 частных домов, три квартиры, семи хозсубьектов, 37 автомобилей, пассажирский автобус, три хозяйственные постройки, два предприятия, гараж и объект теплоносителя, сообщил мэр города Валентин Демидов.

По утверждению военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца и проекта военкора Семена Пегова WarGonzo, ВСУ обстреливали Белгород кассетными боеприпасами.

Минобороны России заявило, что около 8:30 над Белгородской областью было уничтожено 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир», а с 11:30 до 11:45 средства ПВО уничтожили над регионом восемь снарядов РСЗО «Вампир», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и один реактивный снаряд РСЗО «Град».

Белгородская область с начала марта регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам. Военные телеграм-каналы также сообщали о попытках прорыва в регион диверсионно-разведывательных групп и о боях на границе. По данным минздрава Белгородской области, с 12 по 18 марта в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли 11 человек, более 80 пострадали.