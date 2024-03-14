Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 8 воздушных целей на подлете к городу, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место», — сказал Гладков.

По словам главы региона, в Белгороде повреждения получили два частных дома, на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. Также поврежден один легковой автомобиль.

Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, информация уточняется.

Baza ранее писал, что два человека пострадали в результате взрыва на улице Шишкина в Белгороде. По данным телеграм-канала, они получили тяжелые ранения.