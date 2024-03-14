Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито 8 воздушных целей на подлете к городу, написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место», — сказал Гладков.
По словам главы региона, в Белгороде повреждения получили два частных дома, на территории одного из учреждений здравоохранения — пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. Также поврежден один легковой автомобиль.
Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, информация уточняется.
Baza ранее писал, что два человека пострадали в результате взрыва на улице Шишкина в Белгороде. По данным телеграм-канала, они получили тяжелые ранения.
- Накануне, 13 марта, атаке беспилотника ВСУ подверглось здание ФСБ в Белгороде. По данным ТАСС, был поврежден фасад и выбиты окна, пострадавших нет. Гладков также сообщал, что один беспилотник врезался в многоквартирный дом, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания.
- В ночь на 12 марта из-за атаки дронов без света остались семь сел в Белгородской области.