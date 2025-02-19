В ночь на 19 февраля украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. В результате на предприятии начался пожар — последствия были ликвидированы около 9:47 мск. Что известно о произошедшем — в материале RTVI.

Об атаке на Сызранский НПЗ Федорищев заявил в 2:57 мск.

«Уважаемые жители Самарской области. Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что предварительно пострадавших нет. Местные жители рассказали телеграм-каналу Mash, что примерно в 2:45 мск слышали минимум три взрыва в районе НПЗ. После чего в этом районе начался пожар. Огонь видно на кадрах очевидцев, которые опубликовали телеграм-каналы.

В 9:13 мск 19 февраля телеграм-канал «Сызрань Online» писал, что пожар в районе предприятия до сих пор не потушен. Спустя полчаса губернатор сообщил, что последствия атаки ликвидированы.

«Ситуация на Сызранском НПЗ — на контроле. <…> Пострадавших и крупных повреждений — нет. Сохраняйте бдительность и спокойствие, доверяйте проверенным источникам информации», — отметил Федорищев в своем телеграм-канале.

В сводке Минобороны о ночной атаке беспилотников Самарская область не указана. Военное ведомство сообщило, что в ночь на 19 февраля системы ПВО перехватили или сбили девять украинских дронов, из них три — в Брянской области, один — в Татарстане, один — в Тульской области.

Сызранский НПЗ входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» с 2007 года. Завод перерабатывает Западно-Сибирскую нефть, а также нефть Самарской области и Оренбургских месторождений. Проектная мощность предприятия составляет 8,5 млн т нефти в год.

В марте 2024 года территория предприятия уже попадала под атаку украинских БПЛА, после чего на НПЗ загорелась установка по переработке нефтепродуктов. Сотрудников предприятия эвакуировали, никто не пострадал.

Тогда же «Коммерсантъ-Волга» писал, что в Самарской области усилили защиту нефтеперерабатывающих заводов — Куйбышевского, Новокуйбышевского и Сызранского НПЗ — после атак беспилотников на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа и Рязанский нефтеперерабатывающий завод.