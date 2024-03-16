Территорию Сызранского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области атаковали дроны, после чего на предприятии начался пожар — загорелась установка по переработке нефтепродуктов. Об этом утром 16 марта сообщил самарский губернатор Дмитрий Азаров, его заявление приводится в официальном телеграм-канале региона. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ.

Телеграм-канал Baza пишет, что атака БПЛА на Сызранский НПЗ произошла около 6:00 по местному времени. Площадь возгорания составила 500 кв. м, сообщил источник ТАСС в оперативных службах. Сотрудников предприятия, указывает Mash, эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил Азаров.

Как сообщил Азаров, одновременно с этим была совершена попытка атаки на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, ее удалось пресечь. Baza пишет, что предприятие пытались атаковать несколько дронов. В результате пострадавших нет, уточнил Азаров.

Источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что после попытки атаки БПЛА на Новокуйбышевский НПЗ произошло «небольшое возгорание». По словам собеседника агентства, пожар удалось оперативно потушить до прибытия пожарных.

«Совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств принимаем все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб. Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона», — отчитался губернатор Самарской области.

Сызранский НПЗ входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» с 2007 года. Завод перерабатывает Западно-Сибирскую нефть, а также нефть Самарской области и Оренбургских месторождений. Проектная мощность предприятия составляет 8,5 млн т нефти в год. Новокуйбышевский НПЗ также входит в структуру «Роснефти». На сайте предприятия отмечается, что здесь впервые в России был освоен выпуск многих видов продукции, в частности, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей, топлива для реактивных двигателей и др. Проектная мощность предприятия — 8,3 млн т нефти в год.

Ранее «Коммерсантъ-Волга» писал, что в Самарской области усилили защиту нефтеперерабатывающих заводов — Куйбышевского, Новокуйбышевского и Сызранского НПЗ — после атак беспилотников на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа и Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

В первой половине марта сразу несколько нефтеперерабатывающих предприятий в разных регионах России подверглись атаке дронов. 12 марта беспилотник ударил по нефтебазе в Орле, в результате чего загорелся резервуар с нефтепродуктами. В этот же день БПЛА атаковал нефтебазу «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области. После атаки на предприятии произошло возгорание одной из установок по переработке нефти. В результате обоих происшествий никто не пострадал.

13 марта три дрона упали на территорию Рязанского нефтеперерабатывающего завода, после чего на предприятии произошло возгорание. Два человека были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В тот же день дроны атаковали территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. В результате никто не пострадал, работа предприятия была остановлена.