Во Франции суд приговорил 74-летнего экс-хирурга Жоэля Ле Скуарнека, вышедшего на пенсию, к 20 годам тюрьмы. Его признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии над 299 пациентами, часть из них находилась под наркозом. France 24 сообщает, что многие жертвы были несовершеннолетними.

С 2020 года Ле Скуарнек отбывает 15-летний срок за изнасилование и сексуальное насилие над четырьмя детьми, включая двух его племянниц.

В ходе нового судебного разбирательства суд рассмотрел 299 преступлений, совершенных врачом с 1989 по 2014 год. Мужчина насиловал своих пациентов, когда те находились под воздействием анестезии. Ему предъявили обвинения в 111 изнасилованиях и 189 случаях сексуального насилия, 265 из его жертв на тот момент было меньше 15 лет. Интересы жертв представляли около 60 адвокатов.

France 24 отмечает, что экс-хирург, вероятно, получил самый большой срок в истории Франции из всех осужденных «секс-хищников».

Пострадавшие и защитники прав детей говорят, что дело хирурга выявляет системные недостатки, которые позволили Ле Скуарнеку неоднократно совершать сексуальные преступления.

Прокурор на прошлой неделе запросил бывшему врачу максимальный срок наказания — 20 лет, а также потребовал, чтобы фигурант дела после выхода из тюрьмы содержался в центре для лечения и надзора.

«Я не прошу суд о снисхождении. Просто дайте мне право стать лучше», — сказал Ле Скуарнек, выступая с последним словом.

Бывший хирург также заявил, что считает себя ответственным за смерть двух своих жертв — Матиса Винета, который умер от передозировки в 2021 году, и еще одного мужчины, который был найден мертвым в 2020 году.

Ле Скуарнек фиксировал все, что было связано с жертвами, уточняет France 24: их имена, возраст, адреса и подробности преступлений. В своих записях врач описывал себя как «главного извращенца» и «педофила», утверждая, что чувствует себя «счастливым», говорится в материале.

Несмотря на принесенные бывшим врачом извинения перед жертвами и их семьями, далеко не все поверили в них. Например, один из адвокатов заявил экс-хирургу, что тот «худший массовый педофил, который когда-либо жил», назвав его «атомной бомбой педофилии».

Один из представителей защиты бывшего врача также напомнил суду, что 74-летний Ле Скуарнек дал признательные показания по всем выдвинутым против него обвинениям, и попросил суд учесть «исключительный» характер признательных показаний своего клиента.

Хирург вышел на пенсию в 2017 году. До этого он вел многолетнюю практику, несмотря на то, что в 2005 году он был осужден за хранение и распространение материалов, содержавших сексуальное насилие над детьми. Тогда Ле Скуарнек был приговорен к 4 месяцам тюремного заключения, однако в 2006 году вновь устроился на работу практикующим врачом.

В 2017 году мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела после жалобы шестилетней девочки, жившей по соседству с врачом, на то, что он трогал ее через забор, разделявший их дворы. В ходе обыска по месту жительства мужчины было найдено более 300 тыс. фотографий и 650 видеофайлов порнографического характера, включая изображения детей и животных.