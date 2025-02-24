Во Франции 24 февраля перед судом предстал 74-летний бывший хирург Жоэль Ле Скуарнек, которого обвиняют в сексуальном насилии над 299 пациентами, большинство из которых были детьми. Разбирательство в Ванне (Бретань) продлится 4 месяца, в нем примут участие многие из жертв, пишет Associated Press.

В материалах следствия и обвинения деяния подозреваемого описаны как «насилие, длившееся более трех десятилетий». Экс-хирургу в случае признания виновным грозит до 20 лет тюрьмы — в дополнение к 15 годам, которые он уже отбывает после вынесенного в 2020 году приговора за сексуальное насилие над детьми. Его адвокат Максим Тессье сообщил суду, что Ле Скуарнек признает ответственность по «значительному большинству» обвинений.

Некоторые выжившие не помнят о нападениях, так как в тот момент были без сознания. Один мужчина, которому сейчас за тридцать, рассказал, что подвергся насилию в 1995 году, будучи маленьким мальчиком. «Я помню некоторые вещи в послеоперационной палате. Я был в полной панике. Я позвонил отцу», — заявил он суду.

Французские активисты считают, что суд над Ле Скуарнеком проходит «под знаменем победы» над табу, которое долгое время действовало в стране на дела о сексуальном насилии и было снято благодаря процессу по делу Жизель Пелико — женщины, которую накачивал наркотиками и насиловал теперь уже бывший муж, привлекавший к своим преступлениям десятки других мужчин. В декабре 2024 года все они были осуждены и приговорены к тюремным срокам от 3 до 20 лет.

По делу Ле Скуарнека подано и несколько гражданских исков, в том числе от организаций по защите детей, которые утверждают, что таким образом надеются добиться ужесточения правовой базы для предотвращения подобных злоупотреблений в будущем. Истцы указывают, что в 2005 году медика осудили за хранение и распространение материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми, и приговорили к 4 месяцам тюрьмы. Однако, несмотря на этот приговор, в 2006 году его приняли на работу в больницу практикующим врачом.

Новое дело в отношении Ле Скуарнека было возбуждено в 2017 году, когда его шестилетняя соседка пожаловалась матери на то, что врач прикасался к ней сквозь забор, разделяющий их дворы. По данным следствия, в ходе обыска в доме врача было обнаружено более 300 тысяч фотографий и 650 видеофайлов порнографического характера, в том числе с участием детей и животных. Также у медика изъяли записные книжки, в которых он называл себя педофилом и подробно описывал преступные действия.

В 2020 году Ле Скуарнека признали виновным в сексуальном насилии в отношении четырех несовершеннолетних, включая двух его племянниц, и приговорили к 15 годам тюрьмы. Он признался в жестоком обращении с детьми в 1985-1986 годах, но по некоторым эпизодам его не смогли привлечь к ответственности из-за истечения срока давности.

В ходе судебного разбирательства в Ванне будут рассмотрены предполагаемые изнасилования, совершенные в период с 1989 по 2014 год в отношении 158 мальчиков и 141 девочки, средний возраст которых на тот момент составлял 11 лет. Согласно материалам расследования, врач совершил сексуальное насилие над несовершеннолетними пациентами, когда они лежали одни в своих больничных палатах.

Одна из жертв хирурга Амели Левек рассказала France 3, что плохо помнила происходившее в больнице после операции и была шокирована, узнав, что ее имя фигурирует в списке жертв насилия, который Ле Скуарнек вел в своих блокнотах. «Это было начало ответов на вопросы всей жизни, а затем стало началом спуска в ад. Я чувствовала, что потеряла контроль над всем. Я не сошла с ума, но мне пришлось столкнуться с правдой о том, что произошло. Я впала в глубокую депрессию. <…> Моя семья пыталась помочь, но я чувствовала себя совершенно одинокой», — поделилась она.