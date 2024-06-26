В киевской гостинице Hilton обнаружили тело атташе посольства США на Украине, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вчера около 11:00 в гостиничном номере был найден труп атташе посольства США. На теле не были обнаружены следы насилия», — заявил собеседник издания.

По его данным, американский атташе прибыл в страну 15 июня. Как следует из медицинских данных, предоставленных посольством, у мужчины был зафиксирован высокий уровень холестерина.

Других подробностей произошедшего не приводится.

В середине июня президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Этот документ рассматривался как один из шагов Украины на пути к вступлению в НАТО.

Согласно документу, высшие официальные лица США и Украины должны в случае вооруженного нападения или угрозы подобного нападения на Киев провести встречу в течение суток, чтобы определить нужды в сфере безопасности. Оговаривается также намерение американской стороны предоставлять Украине поддержку в виде военной техники, учебно-консультационной помощи и разведданных.