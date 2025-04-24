Пепел вулкана Безымянный на Камчатке поднялся на высоту до 11 тысяч метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба МЧС по Камчатскому краю. Под пеплопад попало село Долиновка Мильковского округа.

По данным МЧС, шлейф распространяется в северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути — посёлок Ключи Усть-Камчатского округа.

«Там не исключается вероятность выпадения незначительного количества пепла», — отмечает ведомства.

Безымянному вновь присвоен «красный» код авиационной опасности. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет, добавили в МЧС.

SHOT публикует видео и фото с поселка Атласово (Мильковский район), где пепла выпало больше всего. Местные жители сообщают о грязном смоге в воздухе и стараются не покидать свои дома.

В пресс-службе регионального МЧС напомнили, что при пеплопаде необходимо закрыть дома все двери и окна, постараться без необходимости не выходить на улицу.

«В случае выхода на свежий воздух надень респиратор или марлевую повязку. Если во время пеплопада ты находился на улице, не вноси одежду в дом», — говорится в сообщении ведомства.

Также спасатели настоятельно рекомендуют туристам не приближаться к окрестностям вулкана.

Безымянный входит в Ключевскую группу вулканов Камчатки, его высота 2 882 м над уровнем моря. Ближайший к гиганту населенный пункт — поселок Козыревск в 49 км.

О возможном сильном взрывном извержении Безымянного в начале апреля предупредила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Тогда спутниковые данные показали яркую термическую аномалию над вулканом.

До этого мощное извержение Безымянного произошло в июле 2024 года, пепловые выбросы поднялись на высоту до 12 км над уровнем моря.