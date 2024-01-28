Международный косметический гигант Avon подвергся критике за продолжение работы в России в условиях продолжающейся военной операции на Украине, пишет британская The Guardian.

Вскоре после начала боевых действий компания заявила, что прекращает инвестиции в Россию, несмотря на обширную рабочую базу, и прекращает экспорт продукции своего российского завода в другие страны.

При этом руководство Avon предупреждало, что не собирается полностью сворачивать производство, поскольку местное население зависит от созданны рабочих мест, а «ограничение доступа к продукции окажет огромное влияние на российских женщин и детей».

Однако, как утверждает ВВС по итогам своего расследования, компания по-прежнему набирает в России новых торговых агентов, предлагая им призы, денежные бонусы и даже оплачиваемые отпуска за достижение плановых показателей.

После этого Avon, которая является частью бразильской косметической корпорации Natura & Co, подверглась резкой критике за «отмывание морали».

Стивен Тиан из группы исследователей Йельского университета, отслеживающей действия международных компаний, заявил, что Avon должно быть «стыдно» продолжать инвестиции в российский бизнес, поскольку тем самым бьюти-гигант «финансирует военную машину Путина», а этому «нет оправдания». «Было более чем достаточно времени, чтобы компании смогли выйти из России организованным путем», — убежден Тиан.

Представитель Avon заявил: «Avon Россия помогает женщинам в России посредством финансируемых на местном уровне мероприятий по поддержке их социального бизнеса. Мы рассматриваем это как важнейшую поддержку женщин, чьи средства к существованию зависят от их бизнеса в Avon».

На сайте российского Avon говорится, что компания работает в стране более 30 лет, имеет собственное производство в Московской области и представляет «парфюмерную марку №1 в России».

«Мы заботимся о женщинах и ведем активную социальную деятельность. Только за последние пять лет компания направила порядка 130 млн рублей на поддержку женщин и передала 540 000 единиц продукции Avon малоимущим семьям по всей России», — заявляет пресс-служба компании.

Недавно украинские власти внесли в составляемый ими список «международных спонсоров войны» американскую компанию, владеющую франшизой сетевого фастфуда Subway, и швейцарский холдинг Nestle. В украинском перечне «спонсоров войны» находится почти 40 компаний, в том числе Procter&Gamble, Metro Cash & Carry, Yves Rocher, Raiffeisen Bank International, Xiaomi, Mondelez, Unilever, Bacardi и Alibaba (владелец маркетплейса AliExpress).