Австрия может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО на фоне «неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России». Об этом заявила глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер в интервью Die Welt. В мае канцлер Кристиан Штокер исключал вступление Австрии в НАТО.

Она призналась, что «лишь один нейтралитет» Австрию не защитит. В настоящее время страна страхует себя за счет партнерских отношений и инвестиций в собственную обороноспособность, но министр открыта к публичным дебатам о будущем государства в сфере безопасности и обороны.

«В настоящее время в парламенте и среди населения нет большинства, выступающего за вступление в НАТО, но тем не менее такие дебаты могут быть очень плодотворными», — считает Майнль-Райзингер.

Министр добавила, что было бы наивно «сидеть сложа руки и говорить: если мы никому ничего не делаем, то и нам никто ничего не сделает». По ее словам, «мир изменился», как и нейтралитет Австрии, который страна сохраняет с 1955 года. При этом она подчеркнула, что у Австрии есть партнер в лице Евросоюза, который защитит страну в случае необходимости.

«В то же время мы [Австрия] вносим существенный вклад в европейскую безопасность. Мы сопровождаем солдат в многочисленных миротворческих миссиях ЕС и делаем все возможное для оказания финансовой, военной и политической поддержки общей европейской политике безопасности и обороны», — подчеркнула глава австрийского МИДа.

Австрия закрепила нейтралитет в своей конституции в 1995 году, чтобы положить конец послевоенной оккупации страны. Как пишет Euractiv, в то время этот шаг рассматривался как необходимость, однако с тех пор нейтралитет якобы носит «мифическое значение в сознании многих австрийцев».

Аналогичное мнение высказывал посол России в Вене Дмитрий Любинский. В беседе с ТАСС он заявлял, что нейтралитет Австрии становится политической фикцией. К таким выводам он пришел из-за участия страны в общеевропейской системе противовоздушной обороны Sky Shield («Небесный щит»).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что Австрия и нейтралитет «несовместимы». По ее словам, через страну проходит «буквально непрекращающийся транзит вооружений из западных стран».

«Налицо пренебрежение австрийскими властями буквой и духом своей собственной конституции, конституционным законом о постоянном нейтралитете 1955 года. С точки зрения здравого смысла, совмещение настоящего, а не голословного нейтрального статуса и осуществляемого вот в таких масштабах военного транзита в любой его форме буквально невозможно», — считает Захарова.