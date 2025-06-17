Власти Австрии считают, что Евросоюз должен пересмотреть запрет на импорт российского газа после завершения военного конфликта на Украине, пишет Financial Times (FT). Об этом газете сообщили в австрийском Министерстве энергетики.

Как отмечает FT, Австрия — одна из немногих стран в блоке, открыто предложившая рассмотреть возможность возобновления импорта российского газа в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

По словам австрийских дипломатов, с таким призывам к своим европейским коллегам обратилась государственный секретарь Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер.

Ранее за возобновление импорта российского газа по окончании боевых действий на Украине открыто высказывались Венгрия и Словакия. Эти две страны продолжают импортировать трубопроводный газ из России, который поступает им через «Турецкий поток».

До 24 февраля 2022 года Австрия импортировала около 80% своего газа из России, пишет FT.

«Зависимость [Австрии от российского газа] была подкреплена долгосрочными контрактами между российским „Газпромом“ и австрийской OMV, 31,5 % акций которой принадлежит правительству. В декабре прошлого года OMV разорвала отношения с „Газпромом“ после длительного спора по контракту», — напоминает газета.

В Европейской комиссии тем временем намерены полноценно отказаться от российских энергоносителей, в том числе запретить любые новые газовые контракты с Россией и расторгнуть существующие соглашения к концу 2027 года. Против этого выступают Венгрия и Словакия, с которыми Брюссель продолжает вести переговоры.

Как сообщает FT со ссылкой на трех чиновников, Будапешту и Братиславе могут в качестве уступки предложить освобождение от уплаты налогов до 2027 года, чтобы они смогли постепенно расторгнуть действующие газовые контракты. Ожидается, что свое предложение о запрете на импорт российского газа Брюссель представит 17 июня.

В начале июня газета Politico писала, что предложение Еврокомиссии о полном отказе от закупок российского газа к 2027 году не поддерживают Франция и Испания — его крупнейшие европейские покупатели. По словам источников издания, Париж и Брюссель потребовали от ЕС дополнительных юридических и экономических гарантий, прежде чем одобрить инициативу.

В начале мая ЕК анонсировала «дорожную карту» по полноценному отказу от российских энергоносителей. Стратегия предусматривает поэтапное расторжение всех действующих контрактов с поставщиками газа из России к концу 2027 года и запрет на заключение новых соглашений на газовые поставки.