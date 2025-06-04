Крупнейшие европейские покупатели российского сжиженного природного газа (СПГ) — Франция и Бельгия — не поддерживают предложение Еврокомиссии о полном отказе от закупок российского газа к 2027 году, пишет Politico. Париж и Брюссель требуют от ЕС дополнительных юридических и экономических гарантий, прежде чем одобрить инициативу.

Франция, лидирующая по объемам закупок, настаивает на стратегии диверсификации поставок. По словам министра энергетики Марка Ферраччи, страна уже реализует планы по замещению российского газа импортом из катара. Бельгия — второй крупнейший покупатель — хочет получить отчет с подробным описанием экономических последствий запрета, прежде чем принимать решение. Бельгийский министр энергетики Матье Бие анонсировал технические переговоры о влиянии этих мер на инфраструктуру страны.

Как отмечает Politico, подход Парижа и Брюсселя идет вразрез с позицией Испании и Нидерландов, которые занимают третье и четвертое места в списке крупнейших покупателей российского СПГ. Обе страны готовы поддержать инициативу ЕС, предлагающую отказ от краткосрочных контрактов уже в 2025 году и полное прекращение долгосрочных договоров к 2027 году.

Согласно данным Kpler, в 2024 году эти четыре страны закупили 16,77 млн тонн российского СПГ — 97% всего объема импорта ЕС. Суммарные расходы превысили €6 млрд. Politico подчеркивает, что участие этих государств в инициативе ЕК будет иметь решающее значение для ее реализации. Кроме того, издание не исключает, что сорвать запрет попытаются Венгрия и Словакия, которым выгодно продолжать поставки более дешевых российских энергоносителей.

Аналитик по СПГ Лаура Пейдж объясняет: различие в позициях стран связано с уровнем их подготовки к энергетическому переходу. Испания и Нидерланды обладают большими запасами газа, а Франция и Бельгия зависят от контрактов с «Новатэк» и TotalEnergies, действующих до 2032—2035 годов. Париж также обеспокоен возможными судебными исками со стороны российских поставщиков из-за одностороннего расторжения договоров.

Еврокомиссия пока не представила окончательный текст запрета, но, как сообщили в ведомстве, готовится документ с оценкой влияния предполагаемых мер. Представитель Kpler уверяет, что даже при отказе от российского газа страны ЕС смогут покрыть потребности за счет поставок из США и Канады, которые планируют расширить мощности уже с 2026 года.

В начале мая ЕК анонсировала «дорожную карту» по полноценному отказу от российских энергоносителей. Стратегия предусматривает поэтапное расторжение всех действующих контрактов с поставщиками газа из России к концу 2027 года и запрет на заключение новых соглашений на газовые поставки.

Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести запрет на закупку обогащенного урана и другого ядерного топлива из России, а также объявила о намерении определить новые меры по борьбе с российским «теневым флотом».