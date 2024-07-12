Правительственный автомобиль Aurus Senat сбил пешехода на Новом Арбате в Москве, пишет телеграм-канал Mash. Управление делами президента России подтвердило ТАСС, что это был его автомобиль.

По данным Mash, Aurus был с мигалкой и номерами серии АМР. «Предварительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте», — отмечает телеграм-канал. По его данным, машина «влетела в пешехода на разделительной полосе». Пострадавшего забрали медики.

В управделами президента заявили, что сбитый пешеход был пьян. Он переходил дорогу в неположенном месте, после аварии он жив, отметили в управлении. Произошедшее там назвали «небольшой аварией» и добавили, что автомобиль повреждений не получил.

Номера автомобиля были закрыты пакетом, пишет телеграм-канал Brief, прикладывая к своему сообщению соответствующие фотографии.

Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий лишение прав сроком до 1,5 лет за управление автомобилем со скрытыми номерами. «Это краска, грязь, материя, бумага — вы это видели на парковках. <… > Видели, как у дорогих ресторанов стоят «Майбахи», дешевых машин я что-то не видел», — отмечал заместитель главы МВД Игорь Зубов.