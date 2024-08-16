Курскому направлению в последние месяцы уделялось недостаточно внимания. Такое мнение создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук высказал в программе «Что это было» на RTVI.

«Насколько мне известно, с декабря сменилось аж целых три командующих курским направлением. У нас были сформированы два новых округа — Ленинградский и Московский. Покуда это была зона ответственности Западного военного округа, был единственный командир и командование, с которого можно было спросить», — сказал Звинчук.

По его словам, когда «группировка войск «Север» под командованием генерала [Александра] Лапина начала наступление на белгородском направлении», то «все приложение усилий было там».

«Курское направление, как я полагаю, было попросту подзаброшено. Будем называть вещи своими именами. И проверки, которые в январе показывали, что все хорошо, все оборудовано, все делается, наверное, следовало проводить чаще, и они должны были быть более объективными», — добавил Звинчук.

Создатель «Рыбаря» также рассказал RTVI, что линия боевого соприкосновения в Курской области, на которой идут столкновения, в настоящий момент стабилизирована.