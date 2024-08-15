Бои в приграничных районах Курской области между российскими и украинскими военными идут десятый день. Власти региона заявили, что под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся 28 населенных пунктов, Киев утверждает, что — 82. RTVI собрал все, что известно об обстановке под Курском 15 августа.

Что говорят власти

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов заявил, что еще 11 августа ВСУ якобы должны были практически полностью взять Курскую область, однако этого не случилось.

При этом, по словам командира «Ахмата», 15 августа украинские военные начали «напирать со всех щелей».

«Таким образом он [противник] пытается раздергать нас, что у него в принципе не получится», — рассказал Алаудинов.

Он добавил, что российская армия «все контролирует» и «уничтожает [солдат ВСУ]» на Курском направлении.

«На нашем направлении, где они поперли, мы их сожгли, сожгли достаточно серьезно», — заверил руководитель «Ахмата».

Между тем военное командование Украины якобы снимает войска с других направлений, чтобы отправить в Курскую область, утверждает Алаудинов.

«Те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений и дополнительно сюда запихивают… Они снимают все, что можно. Мы ждем, понимаем и контролируем», — заявил он.

По данным командира «Ахмата», в приграничье переброшено около 12 тысяч солдат ВСУ.

Накануне Алаудинов оценивал численность украинской армии в Курской области в более чем 11 тысяч человек.

Минобороны России в свою очередь отчиталось, что ВС продолжают отражать попытки вторжения украинских войск на территорию страны.

По данным ведомства, российские войска пресекли попытки прорыва ВСУ в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки, а также восстановили контроль над населенным пунктом Крупец.

За сутки, согласно оценке российского военного ведомства, украинская армия потеряла до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении установки HIMARS, из которой велись обстрелы Курской области.

Установка находилась на территории Украины — в приграничной Сумской области. Ведомство утверждает, что она была уничтожена ракетой «Искандер».

Минобороны также сообщило о создании координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Орган будет собираться не реже раза в неделю.

Глава ведомства Андрей Белоусов уточнил, что в задачи этого совета будут входить обеспечение войск, межведомственное взаимодействие, инженерное обустройство и помощь в эвакуации. При этом заниматься заниматься управлением войск Совет не будет.

В Состав вошли заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба и главы регионов.

«Будем стремиться решать вопросы быстро и без проволочек. Рассчитываю, что информация с мест будет докладываться в рамках совета оперативно и правдиво», — заявил Белоусов.

«Один из самых сложных дней» в истории Льгова

Мэр Льгова Алексей Клемешов назвал 15 августа — «одним из самых сложных дней в современной истории» города. Четыре жителя получили ранения в результате падения обломков БПЛА после работы ПВО, рассказал глава города. Также были повреждены дома, автомобили и спортивный объект.

Клемешов попросил местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не приближаться к обломкам. Всем, кто выехал из города, мэр порекомендовал не возвращаться до стабилизации обстановки. Тех, кто хочет уехать из Льгова, мэр призвал обращаться в городскую администрацию или по номеру «112».

Врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что на территории девяти муниципалитетов Курской области повреждены более 40 объектов образования. По его словам, власти региона обсуждают решение о введении с 1 сентября дистанционного обучения.

«Очередной медийный ход украинских властей»

Военный эксперт Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь») пишет, что в Курской области продолжаются встречные боестолкновения по всей линии соприкосновения. По его данным, в Льговском районе ВСУ дважды обстрелял административный центр. Ранено четыре местных жителя, двое из них госпитализированы.

В Кореневском районе поражены позиции ВСУ в районе Снагости, Ольговки, Успенки и Матвеевки. Также отражена попытка украинской армии зайти в населенный пункт у Кремяного, пишет «Рыбарь».

В Суджанском районе, по его данным, российские войска поразили места сосредоточения противника у Южного, Заолешенки и Мирного. Продолжаются бои на подступах к Мартыновке и у поселка Агроном. Среди прочего, «Рыбарь» заявил, что российская армия «зачистила» населенный пункт Крупец.

Информацию о создании Украиной военной комендатуры в Курской области Звинчук назвал «очередным медийным ходом украинских властей». По его словам, эта комендатура будет существовать «лишь виртуально».

Военкор Юрий Котенок, комментируя военную комендатуру Украины в российском регионе, согласился, что Киев «активно пытается медийно развивать историю с Курской областью».

«Понятно, что срок у такой комендатуры, мягко говоря, ограничен, но ничего не мешает ей потом функционировать в виртуальном режиме», — написал он в своем телеграм-канале.

Военная комендатура Украины в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ «идут вперед» на Курском направление. По его словам, в украинская армия создала в российском регионе военную комендатуру, которая «должна обеспечить правопорядок, а также все потребности местного населения». Начальником комендатуры назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

Всего под контролем ВСУ находятся 82 населенных пункта Курской области, доложил Сырский президенту Украины Владимиру Зеленскому. По данным главкома ВСУ, на 15 августа украинские войска продвинулись на отдельных направлениях от 500 до 1500 метров. Всего с начала операции на территории Курской области ВСУ продвинулись на 35 км, добавил Сырский.

Накануне вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что «гражданские россияне», которые остаются на этих территориях, «находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью придерживается».

По ее словам, на занятых территориях планируется проводить гуманитарные операции, открыть гуманитарных коридоры и допустить международные организации «с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации».

Позднее Верещук заявила, что прорабатывает с военными возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курской области в Сумы.

«Относительно гуманитарного коридора в сторону РФ: такая возможность есть, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны. Сейчас такого запроса пока не поступало», — подчеркнула она.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов опроверг заявление украинской стороны о создании военной комендатуры под Курском. «Я уверен, что эта информацию не соответствует действительности. Они, как всегда, выдают это для того, чтобы в очередной раз у коллективного Запада попросить некую подачку в виде вооружений или денежных средств, потому что в последнее время поддержка кровавого режима в Киеве становится все меньше и меньше», — считает он.

По словам Красова, во ходе наступления на Курскую область ВСУ потеряли огромное количество западного вооружения и техники. Кроме того, бойцам российской армии удалось нейтрализовать несколько тысяч украинских солдат.

«Ну, а тех военнослужащих ВСУ, которые оказались в плену, будут судить по всей строгости закона за то, что они вторглись на территорию России, а также устроили террористический акт против мирного населения», — добавил депутат.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киев обсуждал атаку на Курскую область с западными партнерами. По его словам, «обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне».

«Есть определенные вещи, которые должны делаться с элементом неожиданности, и они должны происходить на местном уровне. Однако между силами партнеров были обсуждения, просто не на публичном уровне», — пояснил Подоляк.

Накануне президент США Джо Байден впервые публично высказался о вторжении ВСУ в Курскую область. Он заявил, что происходящая в этом российском регионе ситуация ставит президента страны Владимира Путина перед «настоящей дилеммой».

«Это все, что я могу сказать об этом, пока наступление продолжается», — добавил американский лидер.

13 августа агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщало, что администрация Джо Байдена вместе с представителями Евросоюза «одобрила» вторжение на российскую территорию. При этом союзники Киева в НАТО считают маловероятной возможность ВСУ закрепиться в Курской области.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у российских властей доступ в Белгородскую и Брянскую области, пострадавшие от атак ВСУ, заявил РИА Новости представитель управления Элизабет Троссел. Этот запрос поступил еще 13 августа.

«Я могу подтвердить, что Управление ООН по правам человека направило запрос российским властям с просьбой облегчить доступ Управления в районы Российской Федерации, пострадавшие от военных действий, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, в соответствии с нашим мандатом по мониторингу и оценке соблюдения прав человека», — сказала Троссел.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя просьбу ООН, выразила надежду, что это «какой-то путь к пробуждению», а не «перфоманс или желание снять с себя ответственность».

Пропавшие в Курской области после атаки ВСУ

Спасатели и поисковые отряды продолжают поиск пропавших в Курской области после атаки ВСУ. «ЛизаАлерт» сообщает, что с 7 августа по сегодняшнюю ночь отряд получил более 523 заявок на поиск пропавших людей в регионе. Среди них есть дети, самому маленькому ребенку 11 месяцев.

38 заявок закрыто с пометкой «Найден, жив». Точное число пропавших граждан не сообщается. Кроме того, телеграм-канал «7х7»* обратил внимание, что созданная 13 августа в социальной сети «ВКонтакте» группа «Суджа — Поиск людей», была заблокирована. В ней занимались поиском людей, с которыми пропала связь

Теперь вход в группу с российских IP-адресов невозможен. При попытке открыть группу появляется надпись о том, что она заблокирована на основании решения Генпрокуратуры от 9 августа.

Накануне правительство Курской области призвало жителей региона не публиковать личные данные, номера телефонов и документы своих близких в открытых источниках.

«Поиск следует проводить исключительно в закрытых чатах с проверенными участниками», — подчеркнули власти.

Поиск рабочих для рытья окопов в Курске через Avito

14 августа на Avito и других сервисах по размещению объявлений начали появляться вакансии для разнорабочих, которых приглашали рыть окопы в Курской области. По одному из таких объявлений позвонил корреспондент «Фонтанки», который представился рабочим.

Ему сообщили, что сейчас действительно нужны люди для окопов. Устроиться на эту работу можно без опыта, но перед отправкой в Курскую область необходимо пройти недельную подготовку в Санкт-Петербурге. Также в организации заявили, что работодатель предоставляет страховку и охранника с оружием. Сама работа будет проходить на «второй линии».

«Мы едем работать, а не воевать», — заверили журналиста.

В первый месяц заработная плата будет достигать 5000 рублей в день, во второй — 7000 рублей. Далее она будет понемногу прибавляться, добавили в организации.

Однако власти Курской области назвали вакансии для рабочих на рытье окопов фейком.

«Во-первых, у нас в регионе хватает рабочих, а во-вторых, когда мы ищем сотрудников, то делаем это по другим каналам», — сообщил «Фонтанке» представитель пресс-службы областного правительства.

В телеграм-канале регионального правительства утром 15 августа появился репост из канала «Война с фейками», в публикации которого утверждается, что распространением подобных объявлений на Avito занимаются сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) с целью сбора паспортных данных россиян и «распространения панических слухов».

В Avito РБК рассказали, что объявления разместили строительные компании, аккаунты которых не были ранее скомпрометированы. Однако сервис скрыл эти вакансии до выяснения всей информации, а также отправил запросы в сами организации, Минстрой и Минобороны.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов