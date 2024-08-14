Президент США Джо Байден впервые публично высказался о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Американский лидер заявил, что происходящая в этом российском регионе ситуация ставит президента страны Владимира Путина перед «настоящей дилеммой».

«Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я могу сказать об этом, пока наступление продолжается», — сказал Байден журналистам (цитата по AFP).

В то же время Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщало, что администрация Джо Байдена вместе с представителями Евросоюза «одобрила» вторжение на российскую территорию. При этом союзники Киева в НАТО считают маловероятной возможность ВСУ закрепиться в Курской области.

Путин ранее заявлял, что ВСУ предприняли провокацию, ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Директор ФСБ отмечал, что Киев совершил террористическую атаку в Курской области при поддержке коллективного Запада.

Днем 12 августа президент России провел совещание по ситуации в Курской области. Он назвал главной задачей Минобороны «выдавить, выбить противника с наших территорий», а затем совместно с погранслужбой обеспечить надежное прикрытие границы.

Путин предположил, что Киев своими действиями «стремится к улучшению переговорных позиций в будущем». Президент дал понять, что переговоров «с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики», быть не может.

Газета The Washington Post со ссылкой на аналитиков писала, что целью ВСУ в приграничном регионе может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления.