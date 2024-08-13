Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к российским властям с просьбой предоставить доступ в Курскую область для оценки нарушения прав человека, передает РИА Новости. По данным агентства, в ООН хотят проверить заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Утром 11 августа омбудсмен сообщила, что на фоне нападения украинской армии на Курскую область она подготовила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека. Москалькова попросила «осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека».

В ответ на это в управлении Верховного комиссара ООН заявили о необходимости собрать данные о происходящем в Курской области, чтобы проверить информацию о нарушениях прав человека в регионе.

«Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — сказала официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани.

При этом в организации признали гибель как минимум четырех мирных жителей в Курской области в результате «украинской военной операции».

В разговоре с «Лентой.ру» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил, что российские власти положительно отреагируют на предложение ООН и предоставят доступ комиссарам международной организации в Курскую область.

«Если здесь не будет никаких провокаций, и комиссары ООН отнесутся объективно к информации, которую они могут там получить, то, очевидно, да. Со стороны России мы, конечно, сможем это предоставить, они могут увидеть те разрушения, которые были, и сделать соответствующие выводы», — отметил депутат.

Вторжение в Курскую область началось рано утром 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО).

К 12 августа под контролем украинских сил оказалось 28 населенных пунктов, заявил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

По его данным, в результате действий украинских военных в регионе погибли 12 мирных жителей, ранены 121 человек, в том числе десять детей.