Создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук в программе «Что это было» на RTVI рассказал о ситуации в Курской области, которую с 6 августа атакуют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«На данном этапе украинские формирования окапываются на «линии Суровикина» <…> Фиксируются попытки заброски инженерной техники, но масштабного окапывания на оккупированных частях Курской области нет. Это означает, что пока у нас еще есть время ликвидировать очаги сопротивления и не доводить до, собственно, фазы тяжелых позиционных боев с полным разрушением местности», — заявил Звинчук.

Украинская сторона заявляет о контроле над населенными пунктами, однако в ряде случаев этот контроль очень условный, считает собеседник RTVI.

«Контроль над местностью — это когда ты зашел, окопался и удерживаешь позиции. А не так, что ты залетел на бронегруппе, обошел опорный пункт, где стояли срочники, у которых не оказалось нужных средств связи и прочего — и они вынуждены были отступить и потом испуганно телеграфируют, что мобильная группа пошла дальше», — пояснил Звинчук.

Он подчеркнул, что «линия обороны у украинских формирований оборудована по “линии Суровикина”, это вдоль границы».

«Остальное всё — это передовые позиции с недостаточным инженерным оборудованием, это деятельность диверсионных групп и маневренных групп, которые бьют в стыки обороны между нашими подразделениями, у которых отсутствует координация, и пытаются действовать в лесополосах и в других участках», — сказал Звинчук.

При этом линия боевого соприкосновения, на которой идут столкновения рейдовых, маневренных групп, в настоящий момент стабилизирована и не сдвигается ближе к Курску, утверждает создатель «Рыбаря».

Он также отметил, что Россия перебрасывает подкрепление, местом ожесточенных боев стала Мартыновка к востоку от Суджи.

«В Судже все не так хорошо. К сожалению, приходится констатировать, что есть противник, который делает акцент в большинстве своем на западную часть города. Восточная пока оспаривается, но тем не менее в западной части противник присутствует», — добавил Звинчук.

Вторжение украинских войск в Курскую область началось в ночь на 6 августа. На сегодняшний день бои в регионе продолжаются. Часть территории области находится под контролем ВСУ. Из приграничных районов эвакуировали более 76 тысяч человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба и объявлена контртеррористическая операция (КТО). 12 августа президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ проводят в российском регионе военную «операцию».