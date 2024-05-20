Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации российской армии (ч. 1 20.3.3 КоАП) жителя Санкт-Петербурга Тимура Булатова — автора многочисленных жалоб, называвшего себя борцом с ЛГБТ* и защитником традиционных ценностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Согласно судебной карточке, протокол на Булатова составили 7 мая. В материалах дела не значится, что стало поводом для составления протокола.

По информации «Фонтанки», 48-летнего Булатова привлекли к ответственности из-за репоста публикации с критикой бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая в марте 2022 года во время прямого эфира появилась с антивоенным плакатом в кадре с телеведущей Екатериной Андреевой. Плакат Овсянниковой оказался в посте Булатова, что в суде сочли дискредитацией российских войск, пишет «Фонтанка».

Сам активист не понимает, что послужило поводом для составления протокола. В разговоре с «Осторожно, новости» он заметил, что «поддерживает СВО» и «еще в 2015 году был на Донбассе».

«У меня вопрос большой, где дискредитация и где я — человек, по заявкам которого в Петербурге сидит около восьми человек, и по всей России более 20», — цитирует его слова телеграм-канал.

Среди российских граждан, которые из-за доносов Булатова, оказались в заключении — художницы Александра Скочиленко и Юлия Цветкова**. После заявления Булатова Сколиченко задержали, а затем арестовали на семь лет. Согласно материалам дела, девушка в 2022 году в одном из супермаркетов заменила ценники за листовки с информацией о боях на Украине.

По мнению Булатова, на него могли написать жалобу также сторонники активистки и создательницы собственной именной академии Светланы Пеуновой*, известной как Лада-Русь**. Булатов выступал за то, чтобы женщину помимо прочего также признали экстремисткой.

Кроме того, Булатов активно выступает против ЛГБТ*-движения. В своем телеграм-канале он делает репосты из сообществ с тематикой нетрадиционных отношений, а также размещает фотографии или данные о людях, которые якобы поддерживают ЛГБТ*.

Через некоторое время он сообщает, что обратил внимание правоохранительных органов на граждан, которые, по его мнению, нарушают российский закон. По словам активиста, он целенаправленно мониторит социальные сети и ищет «нарушителей».

В ноябре 2020 года по заявлению Булатова Роспотребнадзор по Петербургу временно закрыл Zoom cafe на Гороховой улице из-за несоблюдения коронавирусных мер. В жалобе говорилось, что там якобы планируется провести международный ЛГБТ*-кинофестиваль, в котором могут участвовать несовершеннолетние.

Позднее выяснилось, что Булатов, судя по всему, перепутал название точки общепита с платформой для проведения видеоконференций и других онлайн-мероприятий.

*движение признано в России экстремистским и запрещено

**признаны Минюстом России иноагентами