Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и писателя Михаила Зыгаря* по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Это следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда.

Суд заочно арестовал Михаила Зыгаря* по делу о фейках про армию

Как сообщили РИА Новости в суде, Зыгаря* заочно заключили под стражу сроком на два месяца. Срок ареста начнет исчисляться с момента фактического задержания обвиняемого в России или с момента его экстрадиции в страну. По статье о фейках про армию журналисту грозит 10 лет лишения свободы.

Михаил Зыгарь* — журналист, автор книг «Вся кремлевская рать», «Империя должна умереть» и других. В октябре 2022 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Среди причин такого решения министерство, в частности, указало отчисления, которые Зыгарь* получал за издание своих книг в Болгарии и США. Журналист пытался оспорить статус иноагента, но Замоскворецкий суд Москвы в марте 2024 года отклонил иск.

Уголовное дело по статье о «фейках» против Зыгаря* возбудили в марте 2024 года. Телеграм-канал Shot писал, что поводом могла стать опубликованная в апреле 2022 года в инстаграме** журналиста запись, посвященная событиям в Буче в рамках боевых действий на Украине. Как отмечал канал, экспертиза установила содержание в посте недостоверной информации, которая дискредитирует российских военных.

В конце марта в Псковский городской суд поступил протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), составленный на Зыгаря*. Однако судья отказался его рассматривать. Что именно стало поводом для составления протокола, не уточнялось.

9 апреля МВД России объявило Зыгаря* в розыск. В беседе с РБК писатель сказал, что его «не надо искать», потому что он «не терялся». «Это они потерялись», — добавил он. Сейчас Зыгарь* проживает за пределами России.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов

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