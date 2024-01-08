Суд Ленинского района Могилева 8 января рассмотрел административное дело по статье о распространении «экстремистских» материалов в отношении задержанных участников белорусской рок-группы Nizkiz, записавшей «песню протестов» в 2020 году. Об этом сообщило правозащитное сообщество MAYDAY.TEAM в своем телеграм-канале.

Результаты судебного процесса по делу участников Nizkiz неизвестны. Представители MAYDAY.TEAM предположили, что солисту Александру Ильину, бас-гитаристу Сергею Кульше и барабанщику Дмитрию Холявкину назначили административный арест.

О каком сроке наказания может идет речь, не уточняется. В соответствии с «экстремистской» статьей (ч. 2 ст. 19.11 КоАП Беларуси) участникам Nizkiz могли назначить до 15 суток административного ареста.

«Вероятно, Ильина, Кульшу и Холявкина судили через видеосвязь. Об этом свидетельствует тот факт, что на рассмотрение трех административных дел судье Ольге Поляковой давалось не так много времени (первым судили Сергея Кульшу в 14.45, последним — Александра Ильина в 15:45)», — отмечает MAYDAY.TEAM.

О задержании в Могилеве троих участников группы Nizkiz стало известно 6 января. По местному телеканалу «Беларусь 4. Могилев» показали сюжет, в котором показано, как музыкантов задерживают в их квартирах при участии сотрудников спецподразделения МВД.

В показанном по могилевскому телевидению сюжете каждый из задержанных участников Nizkiz заявил, что заказ на создание песни «Правiлы» («Правила») поступил от «польского ресурса». Также участники коллектива на камеру раскаялись в содеянном и заявили, что позволили оппозиции манипулировать ими на фоне популярности группы.

«В 2020 году нашу популярность решили использовать. Нам предложили снять клип на акциях протеста в Минске. На волне эмоций, информационного шума мы согласились», — говорит на видео Ильин.

Nizkiz выпустила песню «Правілы», которая считается одним из символов и гимнов белорусского протестного движения, в июне 2020 года. Осенью того же года на YouTube-канале коллектива был опубликован клип на эту композицию, который набрал более 1 млн просмотров. Как утверждается, видеоряд снимался во время одного из протестных маршей в Минске.

Сейчас доступ к клипу «Правілы» на YouTube ограничен. Также видео недоступно в официальном сообществе Nizkiz во «ВКонтакте». При попытке открыть выложенный в этой соцсети клип по ссылке из Google появляется надпись: «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 24.02.2022 № 27-31-2020/Ид2145-22» (согласно этому решению, блокируются сайты и страницы, которые, по мнению надзорного ведомства, распространяют недостоверную информацию о российской армии).