В результате атаки дрона по жилой многоэтажке в поселке Борисовка скончался двухлетний мальчик, два человека пострадали. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что бабушка с двухлетним внуком гуляли у дома, когда БПЛА атаковал здание. Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму, женщина — контузию, минно-взрывное и осколочное ранения руки. Их срочно госпитализировали. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое.

Третьим пострадавшим оказался мужчина, который находился в квартире в момент атаки беспилотника. Он с контузией и баротравмой самостоятельно обратился в больницу, рассказал Гладков.

В доме также были повреждены фасад, окна и стоявший около здания легковой автомобиль.

Позднее Гладков сообщил, что ребенок скончался в больнице.

«В отделении реанимации скончался ребенок, пострадавший в результате вражеской атаки беспилотника в поселке Борисовка. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти ребенка не удалось», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования семье погибшего мальчика.

В январе глава Белгородской области сообщил, что в результате удара БПЛА по жилому дому в поселке Разумное погибли женщина и двухлетний ребенок. В апреле Гладков сообщил, что в селе Маломихайловка Шебекинского района 10-летний мальчик нашёл мину-«колокольчик» и поднял ее. Она взорвалась у него в руках, и он погиб до приезда врачей.