Женщина и двухлетний ребенок погибли в результате удара бесплотника по жилому дому в поселке Разумное в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В поселке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких… Самые искренние и глубокие соболезнования», — написал глава региона.

По словам Гладкова, в доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения и были госпитализированы.

«В результате атаки дом частично разрушен. Нужна экспертиза. Дал команду министру строительства Оксане Петровне Козлитиной», — отметил губернатор.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 29 января средства ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника. Над Белгородской область, по данным ведомства, было перехвачено четыре дрона.

Также Гладков ранее сообщал, что в Белгородской области два человека получили ранения в результате атаки дрона на многоквартирный дом. По его словам, один из пострадавших госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки. Мужчина перенес операцию и находится в реанимации. Также в больницу обратилась женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча, добавил губернатор.