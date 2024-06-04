Американский лидер Джо Байден назвал экс-президент США Дональда Трампа «осужденным преступником», который будет представлять «большую угрозу» для страны, если выиграет еще один президентский срок, передает Reuters. Высказывание Байдена агентство называет «самой язвительной» атакой на оппонента.

По словам действующего американского главы, впервые в истории США на президентский пост претендует «бывший президент, осужденный за совершение преступления».

«Но как бы это ни было тревожно, еще более разрушительным является тотальное нападение Дональда Трампа на американскую систему правосудия», — считает Байден.

Кроме того, американский лидер заявил, что Трамп не может принять поражение. «На протяжении всей кампании Трамп давал понять, что баллотируется для того, чтобы отомстить. Теперь, после его уголовных приговоров, стало ясно, что он беспокоится о сохранении своих свобод», — сказал Байден.

Комментируя способы сбора пожертвований Трампом, штаб которого предлагает различные товары с его символикой, Байден заявил, что Трамп «торгует библиями и кроссовками» и «продает свое президентство тому, кто больше заплатит». Ранее Дональд Трамп отчитался, что собрал $300 млн на кампанию по переизбранию только за май. Кроме того, 31 мая — за сутки после вынесения обвинительного приговора — его штабу удалось собрать $53 млн. При этом почти 30% спонсоров за этот период — новые источники, которые раньше финансово не поддерживали кампанию, пишет The New York Times.

Как отметили представители предвыборного штаба Байдена, ранее президент практически не затрагивал тему обвинительного приговора Трампу, поскольку не хотел политизировать предвыборную гонку. Теперь высказывания американского лидера дают понять, что Байден может использовать вынесенные Трампу обвинения в ходе своей кампании, чтобы доказать избирателям, что его оппонент не пригоден для работы в этой должности.

Reuters отмечает, что демократы пытаются понять, какое место уголовные преступления Трампа должны занимать в предвыборной кампании Байдена. Многие из них дожидаются результатов опросов и отзывов избирателей на новые рекламы и стратегии, прежде чем решительно реагировать на этот «беспрецедентный момент в истории США».

Согласно проведенному на прошлой неделе опросу агентства, 10% республиканцев-избирателей заявили, что с меньшей вероятностью проголосуют за Трампа после его осуждения. В штабе Трампа, в свою очередь, назвали слова действующего президента «позорными».

Дело Трампа

30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной порнозвезде Сторми Дэниелс. Решение было принято единогласно — в противном случае процесс пришлось бы проводить заново. За два дня слушаний присяжные в общей сложности совещались 9,5 часа. Трамп таким образом стал первым в истории экс-президентом США, которого признали виновным в совершении уголовного преступления. Наказание судья определит позже.

По версии следствия, в 2006 году Трамп состоял в связи с Дэниэлс, а позже заплатил ей $130 тыс. за молчание. Она получила крупную сумму 27 октября 2016 года, после чего подписала договор о неразглашении с личным адвокатом Трампа Майклом Коэном, говорилось из публикации. Президентские выборы, на которых Трамп одержал победу, прошли меньше, чем через две недели после подписания этого документа.

В 2018 году газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала расследование о связях Трампа и Дэниэлс. После появления публикации девушка подала на экс-президента и его адвоката в суд. В марте 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило бывшему президенту обвинение в подлоге финансовой документации. Его обвиняют в том, что он компенсировал адвокату сумму, переведенную порнозвезде, из средств своей предвыборной кампании. Транш был оформлен как плата за судебные издержки. Прокуратура штата Нью-Йорк считает это действие фальсификацией финансовых документов.

В отношении Трампа выдвинуты обвинения еще по трем делам: о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов и предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом политика.