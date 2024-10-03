Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос ТАСС о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 или АТЭС, не стал отвергать такую перспективу, но усомнился, что его коллега туда приедет.

Байден кратко пообщался с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед отъездом в штат Таллахасси, где должен ознакомиться с ходом ликвидации последствий урагана «Хелен».

«Сомневаюсь, что Путин появится [на саммитах]», — заявил Байден, когда ему задали вопрос, готов ли он обсудить с Путиным вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта и международной безопасностью. Корреспондент ТАСС поинтересовался у президента США, не считает ли он ноябрьские саммиты удачными площадками для проведения дискуссий с российским коллегой.

Встреча лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в Перу 9-16 ноября. Саммит Группы двадцати (Большой двадцатки, G20) состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 18-19 ноября 2024 года.

Накануне, 2 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о поездке Путина на саммит G20 прорабатывается. Шерпа Бразилии в Большой двадцатке Маурисиу Лириу подтвердил, что российский лидер получил приглашение на эту встречу.

Власти некоторых стран-участниц Группы двадцати — в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон — потребовали, чтобы вопрос о приглашении Путина на саммит решался путем всеобщего обсуждения. Правительство Бразилии, которая в 2024 году председательствует в G20, проигнорировало эти заявления.

В конце сентября издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах утверждало, что лидеры стран-союзниц Украины планируют до ноябрьского саммита Большой двадцатки обратиться к Путину по поводу военного конфликта. В статье говорится, что США и Европа не увидели в представленном президентом Украины Владимиром Зеленским «плане победы» перспективу прорыва, поэтому якобы готовятся к «новому раунду контактов» с Кремлем.