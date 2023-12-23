Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 год в размере $886,3 млрд, сообщает Белый дом. В финансовом документе заложено $800 млн на поддержку Украины.

Кроме того, бюджет предполагает выделение средств для программ министерств обороны и энергетики, Госдепартамента и разведывательных служб. «Закон предоставляет важнейшие полномочия, необходимые нам для создания вооруженных сил, которые смогут сдерживать будущие конфликты. Также [документ] поддерживает военнослужащих, их супругов и семьи, которые выполняют эту миссию каждый день», — говорится в пресс-релизе Белого дома по поводу подписания документа.

Reuters указывает, что законопроект регулирует «все — от повышения заработной платы военнослужащим, закупок кораблей и самолетов до поддержки иностранных партнеров, таких как Тайвань». В частности, предполагается:

повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%;

увеличение общего бюджета национальной безопасности страны примерно на 3% до $886 млрд;

запрет для некоторых китайских компаний по производству аккумуляторов на участие в закупках для США.

Кроме того, законопроект продлевает инициативу содействия безопасности Украины до конца 2026 года — это позволит выделить Киеву $300 млн и в текущем финансовом году, который закончится 30 сентября 2024 года, и в следующем. CNN отмечает, что программа предусматривает производство оружия и помощь в его безопасной отправке на Украину, а не прямые поставки вооружения и боеприпасов из собственных американских запасов.

Reuters подчеркивает, что сумма, которую США смогут выделить Украине, «невелика» по сравнению с более чем $60 млрд, одобрить которые Байден просил у Конгресса для оказания помощи Киеву.

С какими положениями закона не согласен Байден

Американский лидер отметил, что некоторые пункты бюджета вызывают у него беспокойство. В частности, Байден призвал Конгресс отменить ограничение использования средств, которые Минобороны выделяет для передачи заключенных из тюрьмы Гуантанамо некоторым иностранным государствам и их перевода в США. «В некоторых обстоятельствах эти положения могут затруднить выполнение окончательного решения суда», — подчеркнул президент США.

Также Байден раскритиковал пункты законопроекта, в соответствии с которыми он и другие должностные лица должны предоставлять Конгрессу отчетность с секретной информацией, включая сведения важных разведывательных источников и военные оперативные планы. Он подчеркнул, что конституция США позволяет ему «предотвращать разглашение такой крайне конфиденциальной информации в целях выполнения его обязанностей по защите национальной безопасности».

Кроме того, Байден указал, что некоторые пункты законопроекта могут препятствовать реализации его конституционных полномочий по представлению позиции страны на международной арене. «Я признаю, что “не только президент должен определять все содержание внешней политики страны”, и приложу все усилия для принятия мер в соответствии с этими положениями», — отметил глава государства.